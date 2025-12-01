「寒がりの40・50代」→【ハニーズ】へ！ 冬のきれい見え♡「あったかアイテム」

寒い日もきちんとおしゃれしたいのに、防寒を意識しすぎるあまりコーデがカジュアルになりすぎたり、野暮ったくなってしまったりと、なにかとおしゃれの悩みも増える冬。そんな大人世代におすすめしたいのが、【ハニーズ】の大人向けライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から発売されている冬のきれい見えを叶える「あったかアイテム」。オフィスコーデにも使えそうな上品なデザインは、外回りなどビジネスシーンでも活躍してくれそう。コーデとあわせてぜひ参考にしてみて。

冬に重宝しそうなあたたかいブラウス

【GLACIER lusso】「袖プリーツウォームブラウス」\3,980（税込）

袖の繊細なプリーツが上品なブラウスは、「裏起毛素材の裏地付き」（公式オンラインストアによる）であたたかく着やすいのが特徴。さりげないフリルのハイネックデザインが可愛らしい印象に。ほどよいゆとりのあるシルエットは、タックインもアウトも着こなしやすくコーデの幅がぐっと広がりそう。1枚で着るのはもちろん、カーディガンやプルオーバーをレイヤードして、フリルの襟やシャーリングの裾をちら見せしたおしゃれなスタイリングもおすすめです。

オフィスコーデに華やかさをプラス

タイトスカートやジャケットを合わせたきちんと感のあるコーデにも。シンプルになりやすいオフィスカジュアルコーデに、フリルやふわっと広がる袖でさりげなく華やかさをプラスしてくれています。ブラウスに少しボリューム感がある分、足もとはブーツを合わせると全身のバランスも取りやすくGOOD。体のラインを拾いにくいシルエットなので、タイトスカートと合わせてスタイルアップを狙って。

毎日でも穿きたいあったかテーパードパンツ

【GLACIER lusso】「ウォームテーパードパンツ」\3,980（税込）

スラックスのように使えるテーパードパンツも、「裏フリースであたたかくソフトな肌触り」（公式オンラインストアによる）であたたかく快適に着こなせそう。ウエストゴムで楽ちんながら、ウエストのフロント部分はすっきりとしたデザインできちんと感をキープ。センタープレス入りで洗練された雰囲気に仕上がっているため、オンオフともに大活躍の予感。ちょうど足首にかかる程度の丈なので、フラットシューズでもきれいに着こなせそう。

スマートなカジュアルコーデも簡単に完成

ウエストまわりがすっきりとしたデザインなので、シンプルなニットとのコーデもスマートに仕上がります。柔らかなベージュカラーのパンツと赤ニットの清楚なカジュアルコーデは、ブラックのアイテムで引き締めるときちんと感もアップ。そのままジャケットやウールコートをばさっと羽織れば真冬の着こなしに。足首まわりはすっきりとしたシルエットなので、タイトなショートブートとも好相性。

