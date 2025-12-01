當真あみ、ギラギラに輝くシルバードレス 憧れの存在は共演した俳優全員「日々学びが続いています」
俳優の當真あみが1日、都内で行われた映画『終点のあの子』（2026年1月23日公開）のジャパンプレミアイベントに参加した。
【全身ショット】黒髪がよく映える白ワンピで登場した南琴奈
當真は、シルバーに輝くドレス姿で登場。「特別な存在になりたい」というキャッチコピーにちなみ、憧れを語ることに。「作品で共演した俳優の皆さん。現在進行型で増えていってます」とする。「皆さんとご一緒することで、今まで画面を通して見てきた素晴らしいお芝居が『この人のこういう性格の部分から成り立っているんだ』と撮影の合間に垣間見える。そういうところを見ると私も現場での振る舞いやお芝居への向き合い方も変わる。『自分もこういうふうにしっかり勉強していきたい』と憧れ、尊敬の気持ちも込めて思います。特定の方というよりも現場で出会う俳優さん。日々、勉強、学びが続いています。憧れは先を行く俳優の皆さんです」としていた。
原作は2008年に「第88回オール讀物新人賞」を受賞した短編『フォーゲットミー、ノットブルー』を第一話とする全四編の連作集。世田谷区小田急線沿線にある私立女子高校に進学したばかりの少女たちを中心に物語が展開する。第一話は内部進学組の希代子と外部生の朱里、第二話は朱里に親友を奪われた奈津子、第三話はリーダー格の恭子、そして第四話では彼女たちの7年後が描かれる。映画版は第一話「フォーゲットミー、ノットブルー」に焦点を当てる。
入学式の日、中学から進学した希代子は、高校から入学した奥沢朱里と出会う。海外暮らしが長い朱里の父は有名なカメラマン。自由奔放で風変わりな朱里に心を奪われた希代子は、次第に行動を共にするようになるが、やがて二人の関係には予期せぬ変化が訪れる。
主人公の希代子を演じるのは當真あみ、朱里役を中島セナが務める。さらに同級生の奈津子役に平澤宏々路、クラスのリーダー格・恭子役に南琴奈がキャスティングされている。
そのほかジャパンプレミアには、中島セナ、平澤宏々路、南琴奈、深川麻衣、石田ひかり、吉田浩太監督も参加した。
