荒牧慶彦「仲がいいのにぶつかるしかないって切ない」剣劇「三國志演技〜曹魏」で描く、新しい曹操と袁紹の関係【インタビュー】
この記事の画像を見る
この度、2025年11月28日（金）より明治座にて、剣劇「三國志演技〜曹魏」が上演される。本作の企画を務め、メインキャストとしても参加する俳優の荒牧慶彦さんに本作の魅力、制作の舞台裏にまつわるインタビューを行った。
本作は、かつて群雄割拠の時代であった中国を描く壮大な歴史書「三國志」を題材に、名将たちの切ない物語を、殺陣とアクションをメインに据えて仕上げたオリジナル演劇だ。舞台『刀剣乱舞』シリーズや舞台『ゲゲゲの鬼太郎2025』など、数多くの舞台作品に出演し、近年は作品プロデューサーとしての手腕も発揮する荒牧さん自らが企画に携わり、「三國志」好きならではのこだわりが詰め込まれた作品となっている。
■何よりもまずは“僕の考えた三國志”を見てほしい
──前作、剣劇「三國志演技〜孫呉」の手応えはいかがでしたか？
僕のファンの方や「三國志」を知らない方々に刺さってくれたことも嬉しかったですし、「三國志」好きの方にも好評だったことが嬉しかったですね。「三國志」という原作がある中で新たな「三國志」を描いて、「三國志」ファンを唸らせるのはなかなか難しいと思っているので。
──「三國志」ファンを唸らせるのは難しいということはわかった上で、それでも挑戦されたわけですよね。
この剣劇「三國志演技」シリーズは、“僕が好きな「三國志」を見てほしい”というのがコンセプトにありまして、色々な方の力を借りながら僕が「三國志」を表現するならどう表現するか、という挑戦をさせていただきました。
──私も拝見しましたが、「三國志ってこんなに面白いんだ」と気づきましたし、「こんなにもドラマチックなんだ」とも感じました。
「三國志」の魅力に気づいてもらえたらいいなと思って、史実にフィクションを織り交ぜて表現しています。僕のイメージを脚本・演出の末原拓馬さんにお伝えしたところ、僕が思っていた以上にドラマチックなものに仕上げてくださって感謝しています。
──剣劇「三國志演技」シリーズは荒牧さんの発案により始動したもので、ビジュアル撮影などにも立ち会っていらっしゃると伺いました。
僕から「三國志」をやりたいと提案して、タイトルやキャスティングも他のプロデューサーの方々と協力しながら決めていきました。脚本の打ち合わせや美術の打ち合わせなどにも参加させていただきました。もちろん、演出される拓馬さんの意見を大切にしながらですが、「こういう表現を追加してほしい」という要望は出させてもらっています。
──ご自身も出演されていて、なおかつ他の作品もあるのに、そこまで関わっていらっしゃるんですね。
もちろん大変だなと思うこともありますが、楽しさが勝っているのでできているのかなと思います。そもそも大好きな「三國志」なので、どうしてもこだわりが強くなってしまいます。例えば、前作の「孫呉」では、劇中で主人公の周瑜（演：荒牧慶彦）と孫策（演：梅津瑞樹）が字（あざな）（注1）で呼び合っていました。最初、スタッフからは「名前が2つあってわかりづらいから『周瑜』と『孫策』と呼び合いませんか？」と提案されたんです。だけどこの2人は絶対に字（あざな）で呼び合っていると僕は思っていたので譲れなかった。
今作でも、戦いの中で少しグロテスクな表現が出てくるんですが、それに対してスタッフからは「様々なお客様が観に来るのだから、マイルドな表現を考えませんか？」と提案されたシーンがありました。物語に没頭してもらうために取捨選択は必要だと思うんですが、僕としてはそのキャラクターの狂気を表現するために必要だと捉えていたので、ここも譲れませんでした。
──いつも以上に、荒牧さんのこだわりが詰まっているんですね。
はい。これは「僕の考えた三國志」なので。「僕が描く三國志をまずは見てほしい」という思いですね（笑）。
※注1：古代中国において実名とは別に成人後に与えられた通称。
──荒牧さんの考えた「三國志」として、まず一作目の剣劇「三國志演技〜孫呉」を作り終えてみていかがでしたか？
最初は「ただの自己満になっていたらどうしよう」という不安もありました。もちろん、本当にやりたいものを作るということは自分自身のエネルギーにもなりますけど、観ている人がポカンとして取り残されてしまったら意味がない。お客様の反応は本当に初日の幕が開けるまでわからなかったのですが、先ほど言ったように「三國志」を知らない方にも、「三國志」を好きな方や演劇ファンの方にも好評だったことが嬉しかったです。
「三國志」の舞台を演劇として作るからには、シェイクスピアの要素も入れてみたら面白いんじゃないかとスタッフとの打ち合わせで決まって、シェイクスピアに詳しい拓馬さんに脚本・演出として入っていただくことになりました。そこもしっかりお客様に伝わっていて安心しましたね。今回の「三國志演技〜曹魏」でも「シェイクスピア」の要素が入っているのでぜひ注目していただきたいです。
■主演・福澤 侑さんが持つ独特の色気。性格は猫みたいな人？
──今作の主人公・曹操役は福澤 侑さん。福澤さんにオファーした理由を教えてください。
ここ数年、侑と一緒に仕事をすることが多くて、もっといろんな侑をファンの方に見てほしいなと思ったからです。
そして、曹操として三國志の世界におけるいくつかのシーンをダンスで表現してもらえたら面白いだろうなと。例えば董卓軍がひどいことをしているど真ん中で侑が優雅に踊っているみたいな。そういう狂気が表現できるんじゃないかなと思っています。
──そう考えるとぴったりなキャスティングですね。もっといろんな福澤さんを見てほしいという思いから曹操役を託したとおっしゃっていましたが、荒牧さんが思う福澤さんの俳優としての魅力は何ですか？
色気とパワーですかね。内面はめちゃくちゃ熱いんですけど、それをあまり表には出さなくて。それがあえてなのか、そもそもそういう人間なのかはわからないのですが内に秘めているものから溢れる色気と、いざやるしかないという状況になった時のパワーがすごい。その色気とパワーが僕は大好きです。
あとは、単純にいいやつです。なんか猫みたいなんですよね。こっちが構ってほしいときはそっけないのに、ちょっと落ち込んでいるときにスッときて寄り添ってくれるみたいな（笑）
──そんな福澤さんとの“旧友”を演じるのが荒牧さんですね。曹操と袁紹の関係を、福澤さんと荒牧さんでどのように表現したいと考えていますか？
僕が演じる袁紹は名家の生まれで位の高い人間。言ってしまえば4代にわたって総理大臣になっているような気位が高い人なんですが、今回は優しい人間にしたいなと思っています。史実では、曹操と袁紹ってバチバチなんですよ、お互いがお互いを意識して。でも僕の「三國志演技〜曹魏」では、ずっと仲良くいさせたいなと思っています。
──それはどういった思いからでしょうか？
そっちのほうがドラマチックだからです。仲がいいのにぶつかるしかないって切ないじゃないですか。そこで「シェイクスピア」の要素が入ってくるんです。
──そのほか今作の出演者について、話せる範囲内でポイントがあれば教えてください。
廣野凌大は、前作のときから「もし曹魏をやるなら夏侯惇をやりたい」と自ら言っていて。さらに重たい武器を持ちたいと言っていたので、重たい武器を持たせました（笑）。
関羽は圧倒的に強く「軍神」と言われているので、殺陣がうまい尊敬できる人がいいなと思って友貴くんにお願いしました。呂布はとにかくぱっと見で強いということがわかる人にしたかったので、「顔が強い」という理由で武子直輝くんに（笑）。イケメンの呂布になりました。さらに、呂布は異民族という噂もあったので、金髪にしています。
ちょっとトライなのは郭嘉。「変人で女好き」と言われているのですが、そこから連想して今回はメンヘラという人物設定にして、持田悠生くんに託しました。
■観客の悲しみを払拭するためのドリームマッチ
──剣劇「三國志演技〜孫呉」は本編とスペシャル殺陣ショーという2部構成でしたが、本編とスペシャル殺陣ショーという2部構成にしたのはどういう思いからだったのでしょうか？
「三國志」なので、どうしても人が死んでしまうんです。だけどお客様には悲しいままで帰ってほしくなくて、殺陣ショーというものを通して最後は楽しんで劇場を出ていただきたいという思いを込めています。
あとは単純にドリームマッチがやりたくて（笑）。最初、プロデューサーさんたちに殺陣ショーをやりたいと言ったときは「どういうこと？」と言われたのですが、「幕が上がればわかります」とずっと言いつづけて実現しました。物語の中では戦わないであろう2人を戦わせたりと、夢と希望が詰まったショーになっていますね。もちろん今回の「曹魏」でも2部構成でお届けします！
本編ではあまり殺陣がない方々の殺陣を見られる機会にもなればいいなと思っているので楽しみにしていてください。
──そのほかに今作の見どころとして注目してほしい箇所を教えてください。
キャストが「？？？」となっている貂蝉ですね。ネタバレになるので今は何も言えないのですが、拓馬さんのアイデアが光ったキャスティングになっています。これは「三國志」ファンは唸ると思いますよ。だってそのアイデアを聞いたとき、僕が唸りましたもん。
──実際に唸った「三國志」ファンがいたと。
物語としてはもちろん、演劇としても面白い仕掛けがありますので、楽しみにしておいていただければと思います。
──お話を伺っているだけですごく面白そうですが、「三國志演技〜曹魏」はどんな作品になりそうですか？
「三國志」をより好きになってもらえるんじゃないかなと思っています。それくらいの作品にしたいですし、まだ「三國志」を知らない方にも好きになってもらう入り口になったらいいなと思っています。
「三國志」って史実なので、本当はめちゃくちゃ武将が出てくるんです。だけど舞台にする上では絞っているので、ぜひこれをきっかけに興味を持って調べていただいて「演劇ではこういう描き方をしていたけど、本当はこうだったんだ」みたいな広がりも楽しんでいただけたらいいなと思います。
■目指すは三國志三部作！ライフワークである夢は尽きない
──ご自身が好きな「三國志」を舞台化するということ自体もすごいですが、ドラマチックに見せるなど、ファンの方に興味を持ってもらうような見せ方のアイデアはさすがですよね。
僕自身がオタクだからなんだと思います。アニメ、漫画、ゲームが大好きだし、ドラマや舞台もいいなと思ったものはどんどん自分の心の引き出しに入れて、自分が作品を作るときに、それから取り出した要素を配合させているんです。あと剣劇「三國志演技」シリーズに関しては、拓馬さんの力もかなり大きいですね。
──末原さんも「三國志」がお好きなんですか？
全然知らないです。だから「三國志」の話をしているときはいつもポカンとしています（笑）。もちろんめちゃくちゃ勉強してくださいましたけど、「三國志」を知らないからこそ固定概念がなくて面白い発想を思いつくんですよ。それはヘアメイクさんや衣裳さんもそうで。皆さん固定概念がないから、自由な発想でアイデアをくださるんです。
例えば、今回の衣裳は“ロックと貴族”がテーマということが決まると、オーガンジーレースを取り入れたりダメージ加工を入れたりとイメージを膨らまれせてくれました。あとは早乙女友貴くん演じる関羽のビジュアルもそうです。関羽は「美髭公」と呼ばれるキャラクターなのですが髭の見せ方に悩んだ時には、髭に見えるようなアクセサリーを提案してくれたりと、僕らのイメージを夢物語にしないで実現させてくれる、頼れるチームです。
──前作「孫呉」、今作「曹魏」と2作を迎えました。となると気になるのが3作目ですが、今後の展望を教えてください。
三部作として「蜀」のお話もやりたいとは思っています。そして、その先も…。まずは三國志の三部作として作り上げることを目標に、その先はまたどうするか考えたいと思います。そして「三國志」って、「三國志」と言いながらも、この三国以外にも国があって、もちろんエピソードもまだまだたくさんある。だからいつか他のエピソードも描けたらいいなと思っています。僕にとって「三國志」はライフワークなので。
取材・文=小林千絵、写真=金澤正平
ヘアメイク：akenoko▲
スタイリスト：ヨシダミホ
〈公演情報〉
剣劇「三國志演技〜曹魏」（けんげき「さんごくしえんぎ〜そうぎ」）
日程：2025年11月28日（金）〜 12月7日（日）
会場：明治座
【アフタートークイベント】
・11月30日（日）12:00公演 終演後：三國志講座〜曹操軍編〜
登壇：荒牧慶彦、福澤 侑、廣野凌大、田村 心、小坂涼太郎、持田悠生
・12月3日（水）13:00公演 終演後：三國志講座〜補講〜
登壇：荒牧慶彦、福澤 侑、持田悠生、富田 翔、武子直輝、東山義久
・12月4日（木）13:00公演 終演後：三國志講座〜袁紹軍編〜
登壇：荒牧慶彦、松島勇之介、砂川脩弥、益川和久、唐橋 充、富田 翔
［脚本・演出］ 末原拓馬（おぼんろ）
［企画］荒牧慶彦
［出演］
曹操（そうそう） ：福澤 侑
〈曹操軍〉
夏侯惇（かこうとん） ：廣野凌大
荀紣（じゅんいく） ：田村 心
夏侯淵（かこうえん） ：小坂涼太郎
郭嘉（かくか） ：持田悠生
〈袁紹軍〉
顔良（がんりょう） ：松島勇之介
文醜（ぶんしゅう） ：砂川脩弥
張郃（ちょうこう） ：益川和久
田豊（でんほう） ：唐橋 充
許攸（きょゆう） ：富田 翔
貂蝉（ちょうせん）：???
呂布（りょふ）：武子直輝
関羽（かんう） ：早乙女友貴
董卓（とうたく） ：東山義久
袁紹（えんしょう） ：荒牧慶彦
チケットURL
https://w.pia.jp/t/kengekisangokushi/
オフィシャルサイト
https://kengekisangokushi.com