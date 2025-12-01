本日の【上場来高値更新】 日本電設、三菱ＵＦＪなど68銘柄
本日の日経平均株価は、短期的な過熱への警戒から利益確定売りが優勢となり、前週末比950円安の4万9303円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、日銀総裁発言で12月利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。そのほか、日本電設工業 <1950> [東証Ｐ]、三十三フィナンシャルグループ <7322> [東証Ｐ]、因幡電機産業 <9934> [東証Ｐ]の3社は6日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業
<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<3968> セグエＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4403> 日油 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<9367> 大東港運 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
株探ニュース