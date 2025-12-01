　本日の日経平均株価は、短期的な過熱への警戒から利益確定売りが優勢となり、前週末比950円安の4万9303円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、日銀総裁発言で12月利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]など。そのほか、日本電設工業 <1950> [東証Ｐ]、三十三フィナンシャルグループ <7322> [東証Ｐ]、因幡電機産業 <9934> [東証Ｐ]の3社は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業

<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<3968> セグエＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学

<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4403> 日油　　　　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業

<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器

<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業

<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二　　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース