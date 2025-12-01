緑仙とヒトリエとのコラボレーションによる新曲「sleep sheep syndrome (feat. ヒトリエ)」が12月3日AM0時にデジタルリリースされることが発表となった。

新曲「sleep sheep syndrome (feat. ヒトリエ)」は、作詞作曲をシノダ(ヒトリエ)、編曲をヒトリエが担当。ヒトリエらしいひとクセあるロックサウンドに、緑仙とシノダのエッジィな歌声が絡み合う、激しくも小気味良いリズムが癖になる一曲だ。孤独を抱える全ての人に送るロックンロールララバイとして届けられる。

歌ネットでは、リリースに先駆けて「sleep sheep syndrome (feat. ヒトリエ)」の歌詞が先行公開され、YouTube上ではジャケット画像を使用した一部音源も公開となった。以下に、緑仙とヒトリエのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

【緑仙 コメント】

メンバーの皆さんとは、それぞれ別々にご縁があったのですが、ヒトリエの3人と何かを一緒にするのは今回が初めてで、本当に楽しい時間でした。

昔、自分がXで「寝れない」と投稿したときに、いいねを押してくださった方の一人がシノダさんで、その時からいつか「寝れない」という曲を作りたい、という気持ちを密かに持っていました。

その想いに同調してくれたシノダさんと、寝れてなさそうなゆーまおさんとらしさんと(寝れてたらいいけども2人もそんな寝てなさそう)

こうして”寝れない音楽”を一緒に作れたこと、心から嬉しく思います。

◆ ◆ ◆

【シノダ(ヒトリエ) コメント】

緑仙(敬称略)と曲を一緒に作ることになり、じゃあ何を作ったらいいのかという話し合いを交えた時に緑仙(敬称略)が提案して来た「寝れない」というテーマにわたしはビビッと来て、何故ならわたしもここ10年くらいまあまあな不眠に悩まされ続けているのでこれはイケるんちゃうかといざ制作に取り掛かってみたらこんなん寝れるもんも寝られんくなるわみたいな曲が出来てしまい、でも睡眠導入BGMを作ろうとしたわけではないしこっちが寝られんのなら貴様も道連れじゃいくらいの気概で筆を進めていったところ実に奇妙奇天烈な仕上がりになったので個人的にはワーイって感じなんですけどどうなんですか実際？

この吉と出るか凶と出るかみたいなキワキワの部分を楽しんでもらえたらとわたしなんかは思うんですけど、どうせ寝れないんでしょう今夜も。

◆ ◆ ◆

■デジタルシングル「sleep sheep syndrome (feat. ヒトリエ)」

2025年12月3日(水)AM0時 リリース開始

配信リンク：https://ryushen.lnk.to/sleepPR

歌詞リンク：https://www.uta-net.com/song/384195/

■＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞出演

日程：2025年12月27日(土)・28日(日)・29日(月)・30日(火)・31日(水)

※緑仙は12月27日(土)12:00〜12:30 COSMO STAGEにて出演

会場：幕張メッセ国際展示場1~11ホール・イベントホール(27日は国際展示場1~11ホールのみ)

時間：＜27・28・29・30日＞開場 9:30／開演 12:00／終演 20:40

＜31日＞開場 12:30／開演 15:40／終演 29:00 ※各日とも予定

https://countdownjapan.jp/2526/

