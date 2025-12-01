「ぼろぼろ鞄」は卒業！【ZARA】40・50代におすすめ♡「バケットバッグ」

おしゃれを格上げするキーアイテムにもなりうるバッグ。使い古したバッグを新調するなら【ZARA（ザラ）】の「バケットバッグ」がおすすめです。立体的なフォルムは存在感があり、コーデのアクセントになってくれるかも。大人女性の着こなしをセンス良く見せてくれそうなバッグを、さっそくチェックしてみて。

落ち着いたグレーで洗練された印象

【ZARA】「メタルリング付きミニバケットバッグ」\5,990（税込）

コロンとしたフォルムにメタルリングが目を引くバケットバッグ。チャコール寄りのブラックカラーが、落ち着いた高級感を演出。40・50代のきれいめスタイルに自然となじみそうな、上品なデザインが魅力です。手持ちも肩掛けもできる2WAY仕様で、シーンやコーデに合わせて使い分けられるのも嬉しいポイント。普段のコーデに、洗練された雰囲気をプラスしたい人にぴったりです。

柔らかい素材感が冬の大人コーデにマッチ

【ZARA】「ステッチ入り生地バケットバッグ」\5,990（税込）

あたたかみのある素材と、レザー調素材を組み合わせたバケットバッグ。丸みのあるフォルムが品よく、かっちりしすぎないけどきれいめコーデにもマッチする、絶妙なバランスが大人女性の着こなしにぴったり。この冬ヘビロテしたい一軍バッグとして重宝するかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M