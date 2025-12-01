アイナ・ジ・エンド、ドキュメンタリーシリーズ「Story of AiNA THE END」始動
アイナ・ジ・エンドが、初のドキュメンタリーシリーズ「Story of AiNA THE END」の「#1」を自身のOfficial YouTubeチャンネルにて本日公開した。
本日公開された「Story of AiNA THE END #1」は、BiSH解散から2年、今年4月に事務所を移籍し新たなスタートを切ったアイナ・ジ・エンドの移籍後初のソロツアー「革命道中ツアー」編。
監督・撮影・編集は、エリザベス宮地が担当しており、ライブ前の裏側や、実の妹でありバックダンサーのREiKAやバンドメンバー、チームスタッフと戯れる素顔、「革命道中」のヒットに至るまでの裏側など、まさにアイナ・ジ・エンドのストーリーが記録されている。
映像の最後には次回の予告と思われる、12月20日(土)に東京ガーデンシアターにて開催されるアイナ・ジ・エンドのワンマンライブ＜nukariari＞の演出打ち合わせやリハーサルなど、ワンマンライブに向けて奔走するアイナ・ジ・エンドの様子が映し出された。ワンマンライブのチケットは、現在販売中だ。
＜アイナ・ジ・エンド ワンマンライブ”nukariari”＞
2025年12月20日(土) 東京ガーデンシアター
開場/開演 17:30/18:30
詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1127900
チケット一般発売
2025年11月15日(土)10:00〜
mu-mo TICKET：http://r.y-tickets.jp/ainatheend2502
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/aina/
ローソンチケット：https://l-tike.com/ainatheend/
イープラス：https://eplus.jp/ainatheend
