スマホ向けRPG『Fate／Grand Order』、10年の軌跡を振り返る大晦日TVスペシャルが12月31日放送決定
スマートフォン向けRPG『Fate／Grand Order（FGO）』の特別番組『Fate Project 大晦日TVスペシャル2025 Fate／Grand Order 特別番組 10年の旅路 -Beyond History-』が、12月31日23時よりTOKYO MXにて放送されることが決定した。
【写真】『Fate／strange Fake』ティザービジュアル
ゲーム、漫画、アニメなどメディアミックスで展開する人気シリーズ「Fate」の“今”を届ける、毎年恒例の大晦日特番が今年も放送される。スマートフォン向けRPG『Fate／Grand Order（FGO）』が10周年を迎えた今回は、FGOが歩んできた10年の軌跡を、作品に携わってきた関係者や特別ゲストのインタビューを通して振り返るスペシャル番組となる。
『Fate Project 大晦日TVスペシャル2025 Fate／Grand Order 特別番組 10年の旅路 -Beyond History-』は、TOKYO MXにて12月31日23時より放送。
