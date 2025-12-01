日向坂46・金村美玖、“イメチェン”するも誰にも触れられず「私も変えてたんだけどな…」
日向坂46・金村美玖が11月30日放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）に出演し、人生初のヘアカラーに挑戦したものの、誰にも触れられなかったエピソードを明かした。
【写真】ほんのり髪の毛が明るくなった金村美玖
この日の番組では「冷めた経済に活気を！チャチャコイン年末調整」を放送。番組はおなじみの“チャチャコイン”を懸け、メンバーがさまざまな争奪戦を繰り広げた。
その中でメンバーは、自分の身に起きた“残念な話”を披露。「私の変化に気づきましたか？」と切り出した金村は、「初めて髪の毛を染めたんですよ」と人生初カラーを告白。初披露は、9月〜11月にかけて開催された「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」の初日、9月20日の宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ公演だったという。
金村は「よし、気づかれるぞ。ワクワク」と期待していたものの、その日は四期生・山下葉留花がロングヘアをばっさり切り、明るい髪色に大胆イメチェン。ライブのMCでは山下の髪の話題一色となり、金村の変化には全く触れられなかったという。金村は「私も変えてたんだけどな…」と肩を落とす結果となった。
ファンからは「髪色変えたのに、はるはるに話題をかっさらわれる金村がさすがすぎる」「あまりにも金村やなぁ〜〜笑笑」といった声が多数寄せられていた。
