◎あすの全国の天気

2日(火)の午前中は晴れる所が多いでしょう。午後は北日本や北陸で天気が崩れそうです。北海道は雪になる所があるでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や突風などにご注意ください。

関東や東海、西日本も午後は雲が増えそうです。西日本もにわか雨の可能性があります。

◎あすの予想気温

最低気温・最高気温ともに、広く平年を上回るでしょう。

【最低気温（前日差）】

札幌 -1℃（ -3）

仙台 6℃（±0）

東京 9℃（＋3）

名古屋 19℃（＋1）

新潟 7℃（±0）

大阪 10℃（±0）

福岡 9℃（ -4）

日中の最高気温は、北日本や日本海側で前日より大幅に低くなりそうです。

【最高気温（前日差）】

札幌 6℃（ -9）

仙台 13℃（ -7）

東京 19℃（ -1）

名古屋 19℃（＋1）

新潟 16℃（ -4）

大阪 19℃（ -2）

福岡 18℃（ -3）

◎週間予報・西日本と沖縄

3日(水)から4日(木)頃にかけては、西日本・日本海側の平地でも雪の積もる所があるでしょう。山地は今シーズン初めてのまとまった雪となりそうです。峠越えの際は、車の運転に十分お気をつけください。沖縄は、3日(水)雨が降るでしょう。

◎週間予報・東日本

3日(水)は、関東で雨の降る所がありそうです。北陸はこの先、雨や雪の日が続き、4日(木)は内陸を中心に大雪となるおそれがあります。また、3日(水)は各地で冷たい風が強まり、4日(木)は真冬のような寒さとなりそうです。その後、週末は寒さが少し和らぐでしょう。

◎週間予報・北日本

3日(水)から4日(木)にかけては日本海側を中心に、大雪や吹雪となるおそれがあります。市街地でも一気に積雪が増える可能性がありますなど、車の立ち往生などにお気をつけください。また、4日(木)は札幌で最高気温が-2℃と、真冬日になる予想です。