テレビ裏、そこはデッドスペースではないのだ！

…というのを強く言いたい。テレビ周りって意外と「モノが増える場所」じゃないですか？ そしてどちらかというと「電源が必要なモノが増える場所」。録画用のHDDとか、Wi-Fiルーターとか、ゲーム機とかね。

なので、テレビの周りがゴチャっとしてたり、テレビボードの中がゴチャったりとカオスってしまうんですよね。対策？ ありますよ。1,996円でOK。

山崎実業のテレビ裏収納ラックです。

悪いこと言わないので買っておきましょう（テレビを壁掛けしている人除く）。これだけで一目置かれる収納上手さんになれます。

壁掛け用のネジにガッチリ固定。あっという間に理想の収納へ

これ、何がいいかというと、テレビのVESA穴（壁掛け用ネジ穴）を使って、ガッチリとした浮かせた収納場所を作れるところ。

正面からは見えないので、テレビまわりのごちゃごちゃとしてたアイテムを全部後ろへと追いやれてスッキリ整理。

冒頭で言ったように、録画用HDDやWi-Fiルーター置き場としてベストですし、電源タップも置けるので、配線整理にも効果的。編集部金本いわく「Nintendo Switch置き場としても便利です」とのこと。

ちなみに、テレビの足より浮いているので、テレビまわりがお掃除しやすくなるのも個人的なポイントとなっています。

というわけで、今すぐテレビの裏を確認しましょう。もし背面にネジ穴があれば、そこは今日から収納です（対応する規格は製品ページの「※ご購入前にお手持ちのテレビに対応しているかご確認ください」を見てね）。

