おととい、新湊漁港で今シーズン最後のシロエビ漁が行われました。8月以降、水揚げは回復しつつありましたが、今シーズン全体でみると富山湾全体の水揚げ量は例年の56パーセントにとどまっています。



長谷川大記者

「今シーズン最後のシロエビ漁を終えた船が、港に戻ってきました。当初は水揚げが落ち込んだシロエビ漁。今はかつての状態を取り戻しつつあります」





新湊漁港ではおととい、漁を終えた船から続々とシロエビが運び込まれていました。最終日となったおとといの水揚げは、2隻合わせて例年並みの294キロでした。新湊のシロエビ漁は、4月1日の解禁以降、水揚げ量が大きく落ち込み、7月にかけて6回休漁する異例の事態となりました。富山市の岩瀬漁港も含めて、シロエビの不漁の原因として考えられているのが地震の影響です。去年1月の能登半島地震により、富山湾では海底の斜面が崩れ落ちる「海底地滑り」が観測され、海底の谷に生息するシロエビへの影響が懸念されています。今年8月以降、富山湾全体で水揚げは徐々に回復し、10月は56トン、先月は33トンといずれも例年を上回り、地震前の水準まで持ち直しました。しかし、シーズンを通しての水揚げはここまで275トンで、去年の193トンよりは多いものの例年の56パーセントにとどまっています。シロエビ漁師 野口和宏さん「休漁明けからはエビが全くいないということはなかったので、当然良かったり悪かったりはしたんですけど、例年に比べれば大したことはないので、ちょっとずつ戻っていけばいいかなというふうに思いますね」富山湾のシロエビ漁は、きょうから休漁期間に入り、来年4月1日に解禁されます。