アシックスは、契約を結ぶ河村勇輝選手と共同開発したシューズ「SWIFTACE YUKI（スウィフトエースユウキ）」を、12月19日からアシックスフラッグシップ原宿、アシックス大阪心斎橋、アシックスオンラインストア限定で発売する。また、未来のバスケットボールを担うプレーヤーへの河村選手の強い想いが込められたジュニアプレーヤーに向けた「SWIFTACE GS YUKI（スウィフトエースジーエスユウキ）」も同時発売する。

今回の商品は、河村選手とともにテストを行い、コート上でスピードを求める選手のために開発した。河村選手の相手を置き去りにするプレースタイルを「突如現れる稲妻」に重ねてコンセプトに落とし込み、素早い切り返しと瞬間的なスピードをサポートする仕様としている。アッパー（甲被）は、前部に優れたキックバック特性（生地を伸ばした後にもとに戻る力）をもつメッシュ素材を使用し、やわらかな履き心地に加え、安定性を追求している。また、外側内部に配置したパーツをシューレース（靴ひも）で引き上げるよう設計した独自の構造によって、優れたフィッティングを実現している。



「SWIFTACE YUKI」（左から：クリアブルー×イブニングティール、ブラック×レッド）

ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）には、軽量のクッションフォーム材「FLYTEFOAM（フライトフォーム）」をかかと部に、反発性に優れた「FLYTEFOAM PROPEL（フライトフォームプロペル）」を前部に採用した。かかと部に厚みをもたせて前傾姿勢を促すことで、前部の反発性がより効果的に機能し、体が自然と前に出るような感覚でスピードに乗れるようになっている。また、樹脂製の補強パーツ「SPEEDTRUSS（スピードトラス）」を採用し、必要な方向にだけねじれを許容しながら、前に加速するための地面反力を獲得することで、一歩目からの瞬間的なスピードと激しく素早い切り返し動作をサポートする。靴底は、グリップ性に優れたラバーを使用し、切り返し時にタイムロスとパワーロスを抑えて方向転換ができるように設計している。





ベロ部には、河村選手のサインを刺繍で施し、ベロ部の裏側には、河村選手を象徴する「Grateful for where I am.（今いる場所に感謝）」の文字をプリントしている。

同時に発売するジュニアプレーヤー向けの「SWIFTACE GS YUKI」は、「SWIFTACE YUKI」とデザインを連動させつつも、成長過程の足をサポートする機能を多く取り入れている。

成人に比べてアーチ部分が未形成で平たいという子どもの足の特徴に合わせて作製した靴型（ラスト）を用いて設計しており、ミッドソールは少ない筋力でも自然な体重移動ができるような構造としている。また、履き口を高めにカットし、ハトメ（靴ひもの通し孔）の位置や構造を工夫することでひも締め効果を上げるなど、フィット性を高めている。



バスケットボールの河村勇輝選手

河村勇輝選手は、「自分の挑戦を新しいアシックスのシューズと一緒に歩めることにワクワクしている。アメリカに渡ってからは、スピードを生かしたプレースタイルを持ち味としていて、そのスピードをより引き立ててくれるシューズをアシックスとともに開発することができてとてもうれしく思っている。このシューズは自分の特長でもある素早い切り返しをしっかりとサポートしてくれる。自分に合ったシューズカラーも、シューズに施された「Grateful for where I am.（今いる場所に感謝）」というフレーズも気に入っていて、シューズを履くたびにモチベーションが上がる。2024〜2025シーズンからアメリカでの挑戦がスタートしたが、2025〜2026シーズンはより高い目標を掲げて、新たなステージに挑む。日本のみなさんに昨シーズン以上の良い報告ができるように引き続きアメリカで戦っていきたいと思う。また、自分が目標を達成することで、子どもたちに夢や希望を届ける存在になりたいと考えている。自分と同じデザインのシューズを子どもたちが履いてプレーしている姿を見られるのを楽しみにしている」とコメントしている。

［小売価格］

SWIFTACE YUKI：2万3100円

SWIFTACE GS YUKI：1万2100円

（すべて税込）

［発売日］12月19日（金）

※クリアブルー×イブニングティールのみ。ブラック×レッドは2026年2月発売予定

アシックス＝https://www.asics.com/jp/ja-jp