マニュライフ生命は、12月1日から、野村證券において、通貨選択型一時払終身保険「マニュライフ終身保険＜円建／外貨建＞」の「告知なしタイプ」を「告知ありタイプ」に加えて販売を開始する。

近年、日本では長寿化が進み、退職後の生活資金や資産継承への備えがますます重要になっている。こうした環境の変化に伴い、将来に向けた保障や資産形成へのニーズは多様化している。マニュライフ生命は、保障と資産形成を組み合わせた商品を通じて、生活者まが将来に向けた確かな選択を行えるよう支援している。

「マニュライフ終身保険＜円建／外貨建＞」は、一生涯にわたって万一の保障を確保し、少しでも多くの資産を安心して家族にのこしたい、という生活者のニーズに応える資産形成機能も備えた一時払終身保険で、円・米ドル・豪ドルから契約通貨を選べる。

「告知なしタイプ」は、契約初期の一定期間の保障を抑制してその後の保障額を大きくすることで将来の手厚い死亡保障を確保したい、という生活者のニーズに応える。一方「告知ありタイプ」は契約後すぐに一時払保険料から大きな保障が確保でき、死亡保障に加えて高度障害保障が一生涯続く商品となっている。異なる2つのタイプを提供することで、より幅広い生活者の一時払終身保険へのニーズに応えていく。

マニュライフ生命は、全国65拠点と約1780の保険代理店を通じて、質の高い商品とサービスを提供している。今後もこの広範なネットワークによって、生活者へのきめ細やかなサービスと、ライフステージに応じたパーソナライズされたアドバイスとソリューションを届けていく。

商品情報やリスク、費用については、同社ウェブサイトで案内している。

商品購入の検討にあたっては、必ず「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」「商品パンフレット」「ご契約のしおり／約款」「設計書」等を閲覧してほしいとのこと。

［発売日］12月1日（月）

マニュライフ生命＝https://www.manulife.co.jp/ja

野村證券＝https://www.nomura.co.jp