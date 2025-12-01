ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」から、大人気K−POPガールズグループ BABYMONSTER（ベイビーモンスター）と初となるコラボレーション「K−POPグループ BABYMONSTER UT」を発売する。



「K−POPグループ BABYMONSTER UT」

BABYMONSTERの代表曲のひとつ、「BATTER UP」をコンセプトにTシャツをデザインした。少しワイドなボックスシルエットや、シアー素材のボディを、同コレクションのために開発した。クルーネックとVネックの仕様によって、さまざまなスタイリングを楽しめる。世界を舞台に挑戦し続ける彼女たちのクールで力強い姿をイメージした、魅力あふれるコレクションとなっている。



「K−POPグループ BABYMONSTER UT」

今後続々と撮り下ろしのビジュアルが登場予定となっている。メンバーがUTを着用した撮影ではグループカットからソロカットまで、さまざまな表情を見せてくれた。撮影中の動画や消費者に向けたメッセージ動画など、特別なビジュアルを順次公開予定となっている。「K−POPグループ BABYMONSTER UT」だけでしか見られないBABYMONSTERを見逃してほしくないという。

［小売価格］1990円

［発売日］2026年2月下旬

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja