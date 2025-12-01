

「サッポロ 濃いめのレモンサワー 深みの熟成」

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ 濃いめのレモンサワー 深みの熟成」を12月2日から数量限定発売する。

同商品は、ギュッと搾ったようなしっかりすっぱいレモン味“濃いめ”はそのままに、通常の6倍の時間じっくり漬け込んだレモン漬け込み酒を一部使用している。発売4年目となる今年は、レモンピューレも一部使用。冬の季節にぴったりなコク深く余韻のある味わいを実現した。

パッケージは、濃い赤色の背景色とレモン漬け込み酒のイラストでコク深く余韻のある味わいを、缶体上部にあしらった金箔で年末年始のにぎやかさを表現している。

ぜひ、冬の食卓を彩るひと味違う濃いめのレモンサワーを楽しんでほしい考え。

同社は「サッポロ 濃いめ」ブランドのレモン味“濃いめ”の独自価値を、これからも消費者に提案していく。

デザイン特長は、背景色を濃い赤色に変更し、レモン漬け込み酒のイラストを入れることでコク深く余韻のある味わい表現した。缶体上部に金箔をあしらうことで、年末年始のにぎやかさを表現している。

中味特長は、しっかりすっぱいレモン味“濃いめ”はそのままに、コク深くて余韻のある味わいとなっている。通常の6倍の時間じっくりと漬け込んだ、自家製のレモン漬け込み主を一部使用し、新たにレモンピューレも一部使用している。

「サッポロ 濃いめ」ブランドは、満足感のある果実感“濃いめ”の味わいが好評なサワーブランド。定番商品として、レモンのほか、グレープフルーツや季節限定商品の展開もしている。サッポロビールRTD史上最大の販売数量を誇る人気ブランドとなっている。

［小売価格］

350ml缶：159円

500ml缶：216円

（すべて税別）

［発売日］12月2日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp