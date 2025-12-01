各所で大活躍の山下幸輝、今後の目標は「文哉くんの位置で戻ってきたい」

12月1日、TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に、山下幸輝が出演。今後の目標を明かした。

山下は2022年10月期のTBS系火曜ドラマ『君の花になる』が演技初挑戦だったとして、「最初あんなに大きな企画だと知らなくてオーディション受けてて、オーディション受けるか…みたいな感じで初めてTBSに来てオーディション受けて、合格して初めてあんな大きなことになると知るという。びっくりしましたね」とコメント。

続けて、「僕はお芝居その時未経験だったし、他にもそれこそ文哉くん（高橋文哉）とかはダンス未経験だったりしたので、みんなで助け合いながらダンスレッスンしたりとか、お芝居のレッスンしたりとかしてやってました」と回想した。

その上で、現在の活躍については、「想像してなかったです」「驚いてますね」と話しつつ、今後の目標を聞かれると、「『君花』の枠というか、火曜10時に文哉くんの位置で戻ってきたい」「すごく考えています」とも明かしていた。