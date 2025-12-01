フジパンは、子どもの頃に親しんだ学校給食の味を再現した「学校給食 ドイツロール」を、12月1日ドイツロールの日（給食に感謝する日）から期間限定で中部エリアのスーパー・ドラッグストア等で発売する。愛知県豊明市と連携した取り組みとして展開する同企画は、昨年の発売時には、思い出の味の発売にSNS等で大きな反響を呼び、豊明市の啓発活動を通じて展開した。今年もドイツロールの発売を通じて、豊明市とともに、子ども達の給食に感謝する心を育み、消費者の健康と幸せな食卓に貢献できる企業を目指していく。

1977年（昭和52年）頃にフジパンで販売していた商品を、給食のおかずとも合うパンとして採用してもらい、50年近く前から学校給食で提供されている。ふんわりとした食感とほんのり甘いコッペパンとして人気のメニューとなっている。豊明市では、給食パンであるドイツロールが子どもの頃に食べた思い出のある保護者や子ども達からの人気が高いことから、12月1日を「ドイツロールの日（給食に感謝をする日）」と制定し、学校給食に関わるすべての人に感謝する機会として啓蒙活動を行っている。



「学校給食 ドイツロール」

年間2回程提供されているメニューだが、12月1日のドイツロールの日を記念して、今年は12月1日に市内各小中学校で提供される。11月21日から12月15日まで、ふれあい給食会が実施され、給食物資納入事業者が小学校3年生のクラスを訪問する。12月1日には、フジパンから豊明市立栄小学校、沓掛小学校の2校にフジパンの社員が参加し、ドイツロールの製造・生産工程の講話や、子ども達との交流を行う予定となっている。



「ドイツロール」の献立

「学校給食ドイツロール」は、豊明市の学校給食で提供されている「ドイツロールパン」を再現しているが、パッケージには、教室をイメージした背景に、豊明市PRキャラクター「のぶながくん」と「よしもとくん」がドイツロールを抱えているオリジナルデザインとなっている。パッケージデザインには豊明市の協力もあり完成した。

フジパンにおいての「学校給食パン」の受託は、1950年（昭和25年）に愛知県教育委員会から学校給食用パン委託工場の指定を受け（当時の社名：富士製糧工業）初めて名古屋市の学校にパンを納入したことから始まる。1961年頃（昭和36年）からは、豊明市の学校給食用のパンの納入も始まり、今日まで継続して納入している。また、全国各地で学校給食用パンを届けている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

フジパングループ本社＝https://www.fujipan.co.jp