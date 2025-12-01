犬が『関節』を痛がっているときの行動5選

犬は関節を痛がっているときに、ある一定の行動を見せます。よく見られる仕草をご紹介しますので、すぐに気づいてあげられるようにしましょう。

1.違和感のある歩き方をする

散歩中の愛犬を見て『歩き方がおかしいな…』そう感じたら要注意です。手足のどこかに痛みがあるのかもしれません。かばうような歩き方やびっこを引いているなど、サインはさまざまですが今までとは違う歩き方を見せます。

痛みのある方の足をかばいながら歩くことが続くと、反対の足にも負担がかかります。結果的に、両足に痛みが生じるようになってしまいます。

2.動作に時間がかかる

手足の関節に痛みがあると、いつもは元気な犬も動きが鈍くなります。立ち上がる、座るといった日常の動作に時間がかかるようになります。痛みがあるため慎重になっているのでしょう。

長い時間歩くことも難儀になるため、散歩の途中で立ち止まることも増えるかもしれません。億劫そうに歩きだしたり、散歩に行くことを拒否するなど『体を動かすこと』をためらうサインは要注意です。

3.段差を嫌がるようになる

犬が段差を前にためらったり、嫌がるような仕草は関節に違和感や痛みがある証拠かもしれません。段差を超えるときの衝撃は大きなもの。『また痛くなったらイヤだな…』そう感じ踏み出せずにいるのでしょう。

階段などの段差は上るときよりも、下りるときの方が足腰への負担がかかります。これは前足で全体重を支える必要があるためです。特に下りるときには抱っこしてあげるなど配慮が必要かもしれません。

4.頻繁に手足を舐める

犬が毛づくろいのため自分の体を舐めるのは自然なことですが、一定の部位を頻繁に舐めたり噛んでいる場合はその部分が痛いからかもしれません。手足を しつこく舐めるのは関節に痛みがある場合もあります。

『同じところばかり舐めるな…』そう思ったら、まず目で確認してみましょう。ケガなどの外傷はなくても、関節や筋肉が炎症を起こしている場合もあります。しばらく続くようであれば一度病院の受診が必要です。

5.手足に触れることを嫌がる

手足の関節に痛みがあると、触れられることを極端に嫌がります。スキンシップの最中に突然唸り出した…こんなときは、特定の場所に痛みが生じているのかもしれません。

ただ手を伸ばしただけなのに、唸ったり吠えたりすることも。しつこく触ろうとすると犬も『もうやめてよ！』と噛みついてくる危険性もあります。激しい拒否反応はそれだけ痛みが大きいからかもしれません。すぐに病院を受診することをおすすめします。

すぐに病院へ！犬が関節を痛がる危険な症状

犬が関節を痛がっていると、前述のようなサインがよく見られます。それ以外にも以下のような危険な症状や兆候が見られたら、すぐに病院を受診してください。

急な歩行困難 手足の明らかな腫れ 動くたびに異音がする 食欲や元気がない

これらの症状が見られた場合は注意が必要です。関節に違和感があるという段階を超えて『痛み』がある可能性が高いでしょう。

愛犬が動くたびに『コキコキ』という異音がする場合は気を付けてください。これは『クリック音』とも呼ばれ関節炎などを発症しているときに鳴る音です。痛みを伴うクリック音は、進行すると症状が悪化し、治療が大掛かりになる可能性があります。

関節痛がひどいとその痛みや発熱から元気や食欲が低下することもあります。一時的な食欲・元気のなさであれば問題ありませんが、それに加えて前述のような痛みのサインがある場合は要注意です。

まとめ

切り傷などの外傷であれば一目見て気づくことができますが、関節疾患は見た目では分かりにくく、あっという間に進行してしまう場合もあります。犬は痛みを我慢する動物のため、早期で発見してあげたいですよね。

早期発見であれば犬が痛がる時間を短くしてあげることができます。日ごろから愛犬をよく観察し、手足に触れるなどスキンシップも積極的に行いましょう。毎日行っているとささいな変化にも気づきやすくなります。

(獣医師監修：寺脇寛子)