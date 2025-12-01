敷島製パン（Pasco）は、「やわらかいちごみるくロール」を12月1日から、関東・中部・関西・中国・九州地区で発売する。

昨年1月に発売した「やわらかロール」シリーズは、ふんわりやわらかいパン生地と、とろけるようなクリームで多くの消費者に支持されている人気のシリーズ。

今回発売する「やわらかいちごみるくロール」は、誰もが一度は口にしたことがある有名なキャンディ、今年に発売55周年を迎えたサクマ製菓の「いちごみるく」とのコラボ。2022年の「じゃりコッペ」、昨年の「やわらかロール」いずれにおいても好評を得て、今回3度目のコラボとなった。

ふんわりやわらかい白焼きのパン生地で、「いちごみるく」を砕いたキャンディ入りクリームをはさんでいる。キャンディが溶けにくいようクリームの配合を工夫しているため、“シャリシャリ”とした食感と「いちごみるく」の味わいをしっかりと感じられる。パッケージでは、「いちごみるく」の袋をイメージしたカラフルなデザインを採用した。おいしく・たのしく・かわいく仕上げた「やわらかいちごみるくロール」を、是非楽しんでほしい考え。

サクマ製菓は、東京都目黒区に本社を置く、1908年の創業の老舗菓子(キャンディ)メーカー。1缶で8種類の味が楽しめる「サクマドロップス」、チョコレート入りキャンディ「チャオ」など、ロングセラー商品を多く有している。中でも「いちごみるく」は、ミルキーピンクのいちごキャンディでサクサクのみるくミルフィーユを包んだ、1970年生まれの人気商品となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp