ヨックモックが運営するミニャルディーズ（ひとつまみサイズのお菓子）専門店「UN GRAIN（アン グラン）」は、12月1日から、「ガレット デ ロワ ナチュール」の予約を開始する。今年も岡澤シェフこだわりの発酵バターを使用したパイ生地に、アーモンドの香り豊かなフランジパーヌを合わせた、香ばしく食べごたえのある一品に。ミニャルディーズをモチーフに、UN GRAINのスタッフがひとつひとつ心を込めて手作りしたオリジナルフェーブとともに届ける。今年からはオンライン予約による配送も可能となった。新しい年のはじまりに、家族や友人と囲みながら、幸運を分かち合うひとときを楽しんでほしい考え。

フランスの新年には欠かせない伝統的な焼菓子「ガレット デ ロワ」。「ガレット」は“円形のお菓子”、「ロワ」は“王様”を意味し、“王様のお菓子”を指す。1月6日のエピファニーと呼ばれる祝祭日に、家族や友人が集まる際に食べられる、フランスの新年の風物詩となっている。



「ガレット デ ロワ ナチュール」

年に一度、エピファニーのこの時期にだけ味わうことのできるUN GRAINの「ガレット デ ロワ」。アンヴェルセ製法（小麦粉の生地をバターで包んで折る、“逆さ折込み”の製法で、さっくりした食感が特徴）で作ったパイ生地には、発酵バターと数種類の小麦粉をブレンドし、香ばしく歯切れのよい、コク深い味わいが特徴となっている。パイ生地に合わせて程よい食べ応えを意識したクリームは、アーモンドクリームとカスタードクリームを合わせたもの。カスタードクリームの中にバニラとラムを贅沢に加えることで香り高く、満足度の高い一品に仕上げている。

ガレット デ ロワの中には、“フェーブ”と呼ばれる小さな陶器がひとつだけ隠されている。このフェーブが入ったピースを引き当てた人は、その年の王として王冠をかぶり、皆から祝福され、一年間幸福になるといわれている。今年のフェーブは、シェフ岡澤のUN GRAINデビュー作である「スフェール」がモチーフ。今年も陶芸教室atKilnの協力のもと、ひとつひとつ手作りしている。UN GRAINのガレット デ ロワで新年の運試しをしてみては。なお、UN GRAINのガレット デ ロワは、フェーブの代わりにアーモンドが一粒入っており、フェーブは別添えになっている。

［小売価格］4800円（税込）

［予約開始日］

店頭受取：12月1日（月）

配送受取：12月15日（月）

ヨックモック＝https://www.yokumoku.co.jp