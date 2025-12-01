2児の母・佐々木希、7年続けている自宅＆ジムでの筋トレを紹介 美しさの裏に隠された姿に反響「誰よりも努力してた」
俳優の佐々木希（37）が11月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。美ボディを保つ秘訣、7年間続けているというトレーニングルーティンを披露した。
【写真「このストイックなのが、美の秘訣なのでしょうか…】筋トレに励む佐々木希
佐々木は「7年間続けている私のトレーニングルーティン プラス、役作りに向けたとある1日」と題した動画で、日々、ストレッチと筋トレを少しの時間だが取り組んでいると話し、トレーニングに励む様子を紹介している。
「みんな汗かきましょう！」と呼びかけ、ジムへ行く前に、絵本が並ぶ一室で「少し空気を抜いたボール」「チューブ」「輪っか状のゴム」を使ってストレッチを行っていく。
自宅では、約30分ストレッチと筋トレを行うと話し、それに加えて週1回ジムに通っていることを明かしていた。「腹式呼吸」をしたあとは、「背中×2」「太もも裏」「胸を開く」「脚上げ」など、チューブを使ったトレーニングなど自宅で簡単にできるメニューを公開している。
自宅でのトレーニングが終了するとジムへ。ジムでは、バッグの中からおむつが出てくるなど母親の一面をのぞかせるが、真剣な表情でトレーニングに励む姿を見せた。
ジムでは、「股関節の引き上げ」「お尻×2」「チューブ×3」「背中×2」「腕裏」「プランク（体感・ツイスト）」「反復横跳び」のトレーニングをこなし、最後には息が上がるほど激しい神経系向上のトレーニングを行っており、美しさの裏に隠された努力を垣間見ることができる。
この動画に、コメント欄には「私もやっぱり運動頑張る 良き刺激を頂きました」「美し過ぎる」「やっぱり誰よりも努力してた」「家事、育児、芸能、筋トレ、佐々木さん凄すぎる」「このストイックなのが、美の秘訣なのでしょうか…本当に美しいです」などと、佐々木の姿に称賛の声が集まっていた。
