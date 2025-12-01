42歳男性「ギフトカードで昨年はプリンターのインク、今年はお米を購入」家族も喜ぶ株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、妻（35歳）、子ども（5歳、2歳）
居住地：大阪府
雇用形態：正社員
世帯年収：本人1000万円、配偶者0円
現預金：1000万円、リスク資産：3600万円
▼リスク資産内訳
・日本株：2500万円
・投資信託：1000万円
・米国株：100万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、エディオン＜2730＞だそう。
優待の内容は「100株以上の保有でもらえるギフトカード」。「家電だけでなく、日用品なども店舗やネットで買えるため」購入を決めたといい、「2年保有」していると言います。
「家庭でその都度必要なものを購入すれば、家族にも喜ばれる。昨年はプリンターのインク、今年はお米を購入」したとのことで、「保有期間により、優待カードの金額がアップする長期保有特典もある」点でも買ってよかったとあります。
エディオン以外では、リコーリース＜8566＞は「QUOカード（保有株式数100〜299株）の金額が保有年数で増える」点、SBIホールディングス＜8473＞は、「暗号資産XRPがもらえる」点でそれぞれ気に入っていると言います。
ギフトカードやQUOカードなど、金券がもらえる株主優待は「家族みんなで金額をあまり気にせず買い物できる」ところが魅力だと語る投稿者。
一方で、「新設された高額のQUOカード（がもらえる銘柄）は、財務基盤がしっかりした会社でないと数年で改悪や廃止のリスクがある」ため注意が必要だと言います。
今後購入を考えている優待銘柄は「不動産株、鉄道株など」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：42歳男性
同居家族構成：本人、妻（35歳）、子ども（5歳、2歳）
居住地：大阪府
雇用形態：正社員
世帯年収：本人1000万円、配偶者0円
現預金：1000万円、リスク資産：3600万円
・日本株：2500万円
・投資信託：1000万円
・米国株：100万円
「おすすめ優待銘柄はエディオン」投資歴は「16年」、日本株を中心に運用しているという40代の投稿者男性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、エディオン＜2730＞だそう。
優待の内容は「100株以上の保有でもらえるギフトカード」。「家電だけでなく、日用品なども店舗やネットで買えるため」購入を決めたといい、「2年保有」していると言います。
「家庭でその都度必要なものを購入すれば、家族にも喜ばれる。昨年はプリンターのインク、今年はお米を購入」したとのことで、「保有期間により、優待カードの金額がアップする長期保有特典もある」点でも買ってよかったとあります。
「家族で金額を気にせず買い物できる」優待の内容で重視しているポイントは「生活の助けになるかどうか」だそう。
エディオン以外では、リコーリース＜8566＞は「QUOカード（保有株式数100〜299株）の金額が保有年数で増える」点、SBIホールディングス＜8473＞は、「暗号資産XRPがもらえる」点でそれぞれ気に入っていると言います。
ギフトカードやQUOカードなど、金券がもらえる株主優待は「家族みんなで金額をあまり気にせず買い物できる」ところが魅力だと語る投稿者。
一方で、「新設された高額のQUOカード（がもらえる銘柄）は、財務基盤がしっかりした会社でないと数年で改悪や廃止のリスクがある」ため注意が必要だと言います。
今後購入を考えている優待銘柄は「不動産株、鉄道株など」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)