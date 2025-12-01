「ケガか何かしたの!?」のん、美脚際立つオフショット公開も心配の声。「足の筋肉がすごい」
俳優・アーティストののんさんは11月30日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開したところ、一部ファンから心配の声が寄せられています。
【写真】「ケガか何かしたの!?」
ファンからは「カッコいい！」「美しいです」「ワイルドだね」「雰囲気違ってすごく素敵」「足の筋肉がすごいですね」などの声が。中には「ケガか何かしたの!?」と、右の首あたりに付いている絆創膏を気にする声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「カッコいい！」「美しいです」のんさんは「Billboardで、ひぐちけい主催の『Play Like Kids』」とつづり、7枚の写真でライブの衣装を紹介。黒いトップスとジャケットに、斜めにカットされたミニスカートを合わせています。モードな雰囲気でとてもおしゃれです。
ファッション誌のオフショットも28日には、ファッション誌『SPUR（シュプール）』のオフショットを公開したのんさん。濃いめの色っぽいメイクに合わせて、さまざまなコーディネートを紹介しています。ファンからは「相変わらずの透明感」「大人になってる！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
