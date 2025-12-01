老後に住みたい「群馬県の自治体」ランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
退職後のセカンドライフを充実させたいと考える人が増える中、注目されているのが地域との繋がりや趣味を楽しめる環境。人生の後半を安心して快適に過ごすため、サポート体制が手厚い自治体への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に住みたい自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に住みたい「群馬県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「医療機関や商業施設が揃っているので生活しやすそうだから」（50代女性／愛知県）、「交通の便がよく、買い物や病院も揃っていて暮らしやすい。冬の寒さがあっても生活のしやすさが勝る印象がある」（30代女性／秋田県）、「都心へのアクセスも良さそうですし、山が好きなので長野までも近いので住みたいです」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「自然に恵まれ交通の便もよく、治安もよくて病院やスーパー、飲食店も多く暮らしやすいです」（60代男性／兵庫県）、「あいのやまの湯や臨江閣など観光施設や温泉施設があるから」（30代女性／高知県）、「群馬県の主要都市なので、生活に必要な施設や交通機関が揃っており、安心感があるから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：高崎市／75票高崎市は、新幹線が停まる交通の要衝であり、商業が活発な都市です。駅周辺には商業施設や病院が集中しており、利便性が高いのもポイント。都市機能の充実と、群馬県内での中心的な存在感が支持を集めました。
1位：前橋市／95票群馬県の県庁所在地である前橋市が1位となりました。行政の中心地として、生活インフラ、医療・福祉施設が充実しており、都市としての安心感があります。赤城山や利根川などの自然も身近であり、都会の利便性と豊かな自然を両立した環境が、老後の住まいとして最も支持を集めました。
