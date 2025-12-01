美容家のIKKOさん（63）が顔面マヒで2週間入院したのち退院したことを1日、自身のインスタグラムで報告しました。

インスタグラムの動画でIKKOさんは「今回11月の中旬あたりから緊急入院を2週間させていただいたんですけど、このタイミングで顔をお見せしても大丈夫じゃないかなというところまでレベルが、みなさんの愛のおかげで治りましたのでご報告させていただきたいなと思います」と挨拶。

続けて、病気について“顔面マヒ”だったことを明かし「自分では目がすごくしみるなというくらいで、最初は朝起きたときも分からなかった。スタッフが（顔が）“半分動いていない”って気づいて言ってくれて、自分で鏡を見たときに眉毛の位置が2〜3センチずれていて」と病状を報告しました。

IKKOさんは病院で検査をして緊急入院。その後、治療を経て回復したといいます。動画では「嫌なことは今、頭の中から全部“背負い投げ〜！”して、これからも自分のいろんな目標に向かって精進していきたいと思っています」と持ちネタとともに思いを語っています。

また投稿したコメントでは「今後は本日のテレビ収録から、徐々にではございますが、療養とお仕事のバランスをとりながら進めてまいります。まだ少し症状が残っていますが、ゆっくりと自分の身体と向き合いながら、丁寧に過ごしてまいります」と今後の仕事についてもつづっています。