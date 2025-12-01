¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤ß¤¸ÇÕ¡Û¼ãÎÓ¾¡¡ÄÌ»»30ÅÙÌÜ£Ö¤â¡Öº¹¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°»Ù±ç¶¥Áö¡¡Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤ß¤¸ÇÕ¡×¤Ï£±Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤Î¼ãÎÓ¾¡Ê£´£±¡áÅìµþ¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ£±Ãå¡£ÅöÃÏ¤Ï£²²óÌÜ¡¢º£Ç¯£²²óÌÜ¡¢ÄÌ»»£³£°²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÊÆþ¤ÏÏÈ¤Ê¤ê£³ÂÐ£³¡£¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£±¤Î¥È¥Ã¥×£Ó¤ò·è¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¡£º¹¤·¤¿¿¼Àî¿¿Æó¤È¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿ÃÝÅÄÏÂºÈ¤â´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢£±£Í¤Ç¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö£±£Í¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º¹¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Î°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤«¤é¤Î²¦Æ»£Ö¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢½éÆü¤Ë¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¤ÏÈùÄ´À°¤Ç¤³¤ì¤¿¡£¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢£Ó¤â¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È£°Âæ£Ó¤òÏ¢È¯¤·¡¢Í¥¾¡Àï¤â¥È¥Ã¥×£Ó¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Î¶ÍÀ¸°ìÈÌÀï¤Çº£Ç¯½é£Ö¤ò¾þ¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥ê¥º¥à¤Ï¾å¸þ¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£Ä´À°ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£¼¡Àá¤Ï²¼´Ø£Çµ£·£±¼þÇ¯µÇ°¡£²¦Æ»£Ö¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£