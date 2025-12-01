テレビ朝日系特番「国民５万人が投票！ 貴方が一番好きな野球スターは誰 禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）が１日、放送され、引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出された。

「昭和の怪物」として１６位にランクインした江川卓さんは番組の取材に作新学院高時代の伝説的記録として「ノーヒットノーラン９回、完全試合２回、２０完封、３６イニング連続無安打無失点」が提示されると「間違いがありますね」と冷静に指摘。

「多分ですけど、ノーヒットノーランは１０回です」と話すと「高校２年生の夏の栃木大会、甲子園をかけた夏の予選なんですけど、１回戦がノーヒットノーラン、２回戦が完全試合、３回戦がノーヒットノーラン、４回戦が１０回２アウトまでノーヒットノーランなんですよ。４試合続けて１本もヒットを打たれてないという…。あんまり言っても、みんな分からないんですけど、結果的に４試合続けてノーヒットノーランをやっているというのが一番分かりすいと思います」と淡々と続けていた。

物理的にはあり得ないとされる自身の「浮き上がるホップする球」について聞かれると「実際に浮いた球を見たのは数回。自分で見ますから。３回か４回、本当に浮いていると思います。いつもの軌道とは違うということです」と答えていた。