日本代表ＭＦ遠藤航がレジーナクリニックオムの新アンバサダーに就任することが１日、発表された。

レジーナクリニックオムは２０２１年５月に開院され、医療脱毛を“誠実の身だしなみ”として捉え、「清潔」とは単なる見た目の問題ではなく、人から信頼されるための礼儀、姿勢であるという価値観を持つ。この企業理念と、常に誠実に、ひたむきに努力を続けてきた遠藤が多くの人から信頼されてきた姿勢とが重なるということで、アンバサダー就任が実現した。

遠藤のアンバサダー就任にあわせて、公式サイトのデザインが刷新された。また、新ＷＥＢＣＭは遠藤のインタビューを中心に構成され、期間限定キャンペーンも実施中とされているという。

遠藤はリリースを通して「勝つために必要なのは、特別な才能ではなく、日々の準備だと思っています。日々の準備を怠らず、自分を磨き続けること。どんなに小さいことでも、積み重ねていけば必ず力になる。そして、その積み重ねの先に“信頼”が生まれる。信頼は求めて得るものではなく、日々の姿勢の中から生まれるもの。それは、どんな仕事や人生にも通じることだと思います」とコメントしている。