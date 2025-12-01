元カンテレ（関西テレビ）の人気アナウンサーで日本維新の会所属の新実彰平参院議員が１日、参議院本会議に初登壇を果たした。

その後、新実氏は高木佳保里参院議員とともにＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「維新ゴリゴリハミダシｃｈ.」の生配信を行った。

この日、維新と自民党が国会議員定数削減案の今国会提出が合意。まずはそのニュースを「民意のバランスは変えずに減らすのが方向性」と振り返った後、チャンネルのタイトルの予告通り「ゴリハミ新実さん（まさかの）参議院本会議 もう初登壇！！」と、７月の初当選から約４か月で初めてとなる本会議登壇の映像を見つめた。

８分間半にわたり、社会保険料の問題について壇上で語った新実氏。自身の緊張気味の姿をモニターで確認し「（本会議は）ちょっと雰囲気が違う。映像は初めて見ましたが、合成じゃないかという違和感が自分にはある。本当に私がここに立ったんですな〜」と感無量の様子。

「私もいいヤジを飛ばしましたよ！」と高木氏が笑うと「味方の声援が心強いって、やってみて分かった。特に青島（健太）さんの声量が…。元プロ野球選手の迫力が」と元ヤクルトの内野手でキャスターだった同僚・青島参院議員の声のボリュームに驚いていた。