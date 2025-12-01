オリックス・若月健矢捕手が１日、兵庫県内で行われた選手会納会に参加した。今季から２度目の選手会長を務める女房役は、来季も続投が決定。「２回目だったので要領は分かっていたつもりだったけど、やっぱり改めて大変だと思った。（来季は）もっと選手の意見に耳を傾けたり、もっと改善できる部分はいっぱいあると思う。視野を広く持っていけたら」と約束した。

選手としては１２年目の今季、１２１試合で打率２割７分２厘、６本塁打、３１打点。捕手部門で自身初のベストナイン、２度目のゴールデン・グラブを同時に受賞した。「個人としてはできすぎた１年だった。オールスターもタイトルもそうだし、ジャパンも経験して非常に濃かった」と総括。だが、盗塁阻止率がリーグ５位の２割１分９厘に終わったことを踏まえ「賞はいただいたけど、守備ではあまり納得できる数字ではなかった。また一からやり直したい」と刷新を誓った。

今オフは、２２年までオリックスに在籍した日本ハム・伏見寅威捕手が、トレードで阪神に移籍することが決定。「トラに行けてよかったんじゃないですか（笑）」と元同僚をけん制しつつ「（Ｖ逸のシーズンが）ズルズル行ってしまったらダメ。優勝を目指して頑張ります」と、その先にある日本シリーズでの対決をイメージした。