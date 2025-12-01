１日はマイナンバーカードと健康保険証を一体化させたいわゆる「マイナ保険証」。国は去年12月からこのマイナ保険証の“義務化”を進めていて、これまでの健康保険証は有効期限が12月１日までで、２日からは使えなくなってしまう。導入から1年、医療機関や街の人に話を聞きました。



リポート

「マイナ保険証が義務化が進み、（カード通す）このように専用の受付機械を設置する病院も多くなってきました」





中野市の北信総合病院。3年前からマイナンバーカードによる受付を行っています。病院によりますと、患者のおよそ4割がマイナ保険証への登録手続きを済ませているということです。厚生労働省によりますと、長野県内で実際にマイナ保険証を利用している人の割合は35.27パーセント。去年の同じ時期と比べると2.5倍近く増えています。これまでの保険証は去年12月2日をもって新たな発行が終了となり、マイナ保険証への移行が進められることになります。北信総合病院 統括事務長 田中淳恵さん「健康保険証の資格確認などが正確に取れる点や/高額療養費などの各種制度についてもスムーズに行えるようになった」そして病院の利用者である町の人は…。30代女性「あんまり困っていない。4桁の（暗証）番号が分からないとかっていうのをおばあちゃんが困っているのは聞くけど、自分が忘れることはないので」50代男性「顔ですぐ認識できて早くて便利です」一方、こんな人も…。Q.そもそもマイナンバーカード自体を80代女性「何にも持っていない。なんか別世界に生きているようでお恥ずかしい」■スタジオ■マイナ保険証への切り替え方法は3つ。①手続き可能な医療機関などにマイナンバーカードを持参し登録。②マイナポータルにログインして登録。③セブン銀行のATMで登録厚労省によりますと早ければ数分でできるとのこと。そして切り替えしていない、間に合わないという方にも特例措置がこの「資格確認書」というものが届くので持参すれば医療費はこれまでどおり3割負担に。ただ来年3月末までの特例措置なので、早めの切り替えが必要です。