FANTASTICS中島颯太、竹財輝之助と相思相愛？ 高橋恭平が思わずツッコミ「仕上がってますよね？」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太（26）、俳優の竹財輝之助（45）が1日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日全国公開）イルミネーション消灯式 in よみうりランドに登壇した。
【写真】中島颯太の無茶振りに大照れの竹財輝之助
ロマンティックだったシーンについて、中島は「竹財さんの声がロマンティックすぎて！かっこよすぎないですか？」と、本作で某国の世間知らずの御曹司・聖の執事を演じた竹財について話すと、隣で竹財が大照れの表情。「あ、照れてた」とにやりとした中島は、続けて「かっこよくて…いまやっていただけると思うので」と竹財に無茶振りした。竹財は「そういう振り…？」と頭を抱えつつ、思い切って実演し、会場を沸かせた。
一方で竹財は、ロマンティックポイントについて「聖様の一挙手一投足が美しくて」とし、「立ち姿がきれいで、後ろのだいたいこのぐらいの距離（半歩後ろくらい）でいるんですけど、いつもキュンキュンしております」とほほ笑んだ。「ありがとうございます」と返す中島に、竹財は「聖様です」と再びささやくと、やり取りを見ていたなにわ男子・高橋恭平が「仕上がってますよね？」と思わずツッコむ一幕も。
さらに竹財は「演じる必要がなかったんです。聖様は尊敬する役なんですけど、中島くんが尊敬しなきゃって思わなくても、尊敬できる方だったので、本当に助かりました」と告白すると、中島は「うれしいです。心がロマンティックです」と映画にかけて応え、笑いが起きていた。
また、タイトルにちなんだ「身の回りに起きたロマンティックな出来事」について、森香澄が映画撮影中のエピソードを披露。高橋、INI・木村柾哉、中島の3人からキッチンカーの差し入れがあったとし、「クレープがあって食べてたんです。そうしたら木村さんが、ずーっと食べている人たちを見て、『おいしいですか？』ってずっと聞いてて、『おいしいです！ありがとうございます！』って言うと、『うれしいな〜』『おいしいですか？』って」と聞いて回っていたことを暴露すると、木村は「そんな聞いてました？僕？」と恥ずかしそうな表情を見せた。森は思わず「めちゃくちゃ食べづらかったんですけど…」と本音もこぼしつつ、「素敵だなあと思って心がほっこりしました」とにっこり。木村は「ほしくなっちゃったのかもしれないですね」と苦笑いしていた。
今作は百世渡氏による人気漫画を英勉監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けるが、そんな胸キュン展開をヒロインがぶっ飛ばし続ける前代未聞の“恋愛ロマンティックぶっ飛ばしコメディ”。
イベントにはほかに、上白石萌歌（25）、高橋ひかる（※高＝はしごだか／24）、上坂樹里（20）が登壇した。
