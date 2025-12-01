立山黒部アルペンルートと黒部峡谷鉄道のトロッコ電車は、きのう、今年の営業を終了しました。トロッコ電車は全線開通はできなかったものの、乗客数は去年から14％増加しました。



黒部峡谷鉄道の今年の乗降客数は、57万6000人で去年より14パーセント増えました。能登半島地震による落石などの影響で、今シーズンも全線開通はできませんでしたが、日本で唯一「猫」の文字が付く猫又駅に設置したフォトスポットのPRなどが、乗客増加の要因とみています。





外国からの訪日客の利用はおよそ8万5000人で、過去最多だった去年を3パーセント上回りました。黒部峡谷鉄道は全線開通に向け、来年中の工事完了を目指しています。また、立山黒部アルペンルートの今年の観光客は、富山側からが42万6000人、長野側からが41万9000人であわせて84万5000人でした。去年より2万1000人多く3％の増加です。特に国内の観光客が増え、夏休み期間中は若年層が多く訪れた一方、訪日客は21万2000人で去年より5％減りました。運営する立山黒部貫光は「7月に日本で大災害が起こる」というSNS上のうわさの拡散のほか、貸し切りバス料金や国内の宿泊費の高騰が影響したとみています。