【49歳、夫も子も捨てました】「あなたのため！」…自分たちのためでしょ？＜第9話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第9話 後悔するかしないかを決めるのは私
【編集部コメント】
ついに、マイさんが自分の気持ちをはっきりと伝えました。今までずっと「仕方ない」で義実家の言いなりになってきたマイさん。でも元お義母さんに「後悔する」と言われて、まず最初に感じたのは「後悔しないだろうな」ということでした。そうそう！ その意気です！ マイさんはもう、誰かの言いなりになって生きていかなくて大丈夫なんですよ！！！ 義実家撃退まであと少しです！ 頑張って！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
