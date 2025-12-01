病院を受診する時に必要な健康保険証。従来の保険証は有効期限が切れて、あす12月2日からマイナンバーカードに保険証の機能をつけた「マイナ保険証」に移行します。

一方で、マイナ保険証の利用率は全国で伸び悩んでいます。

鹿児島市の歯科医院です。きょう1日、患者がマイナ保険証を専用の機器にかざし、受付をしていました。

（マイナ保険証利用者）「（Q.いつ頃から利用？）去年だと思う。使った方が楽な感じ。（Q.不安は？）全然ない」

（初めてマイナ保険証を利用）「きょう初めて。あすからなので、やり方もわからなくて早めに来て、（使い方を）教えてもらった。（Q.使ってみて？）簡単だった。（従来の保険証を）使えるなら使いたかったが、意味も分からずやった」

全国でマイナ保険証の利用が低迷する中、こちらの歯科医院では、およそ6～7割の患者がマイナ保険証を利用しています。

（小森歯科クリニック 小森政直 院長）「患者とのコミュニケーションをよくとっていることもひとつの要因。不明なことがあれば、横に立って丁寧に最後までできるように、安心してもらえるようにと、（スタッフに）伝えている。不安に思う人がいてもおかしくはないと思う」

あす2日から従来の保険証が使えなくなりますが、クリニックでは柔軟に対応する考えです。

（小森歯科クリニック 小森政直 院長）「（マイナカードに）登録していない人や資格確認書を持っていない人もいる。できる限り（保険資格を）確認するなど、できるだけ柔軟に対応したい」

きょう1日取材していた間は、ほぼ全ての人がマイナ保険証を利用していました。

しかし、中には「情報漏えいが怖いので、できれば使いたくなかった」と話す人もいました。

今年10月時点で、鹿児島県内のマイナ保険証の利用率は44.66%です。全国で5番目に高い水準で、全国平均の37.14%を上回っています。

（松崎キャスター）それでも、まだ半数以上の人がマイナ保険証を利用していないということですよね。

（岡田キャスター）そうなんです。こうした中でも、あす2日から新たな保険証は発行されず、マイナ保険証に移行します。ただ、マイナ保険証を持っていなくても、すでに届いている「資格確認書」で、これまで通り医療機関を受診することができます。

厚生労働省はマイナ保険証のメリットとして、▼過去の薬や診療データに基づくより良い医療が受けられる、▼突然の手術・入院でも手続きなしで高額な支払いが免除されること、などを挙げています。

県国民健康保険課の坂東利治課長は、「従来の保険証でも暫定的に今年度いっぱいまでは受診できるので安心してほしい。医療機関でのサポートもあるので、不安な方も一度マイナ保険証を使ってみてほしい」と話していました。

