12月1日、西警察署の一日署長に任命された、チャント！ファミリーのCBCテレビ友廣南実アナウンサー。

友廣アナと言えば、自転車に乗って東海地方の名所を回る「自転車旅」。チャント！で毎週金曜日に放送中のこのコーナーで、友廣アナが愛用しているヘルメットを使い、正しいかぶり方を紹介したほか、自身の体験談も交えながら交通ルールの徹底を呼びかけました。





（CBCテレビ・友廣南実アナウンサー）「だんだん暗くなる時間が早まってきたので、車・自転車の交通ルールを確認して、事故のないように運転していただきたい」

ことし10月末時点での、愛知県内の自転車による事故は5155件で、去年の同じ時期より100件以上増えています。



警察は「交差点での出合い頭の事故が多発しているので、ヘルメット着用と共に一時停止を心がけてほしい」と呼びかけています。