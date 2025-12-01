＜自由な旦那＞休みになると朝から深夜まで遊びに出かける人。常識的に考えてアリですか？
子どもが大きくなり手がかからなくなってくると、親にも余裕が生まれ、自由な時間が発生していくこともあるでしょう。しかし、ようやく手に入った自由時間といえ、完全にフリーなわけではありませんから、家族に対する配慮もある程度は必要かもしれません。
『子どもがそこそこ大きい人に質問です。土日にわざわざ往復3時間かけて外出し、帰宅は0時。旦那がひんぱんにほぼ丸一日家を空けるのって「常識的に」ありですか、それともなし？』
旦那が丸一日いない！「あり」派
『子どもに手がかからないなら、毎週でなければいないほうが楽だわ〜』
『別に毎週一緒にいなきゃいけないわけではないから、お互い自由にすごしたらいいと思う』
常識的に「あり」か「なし」かと問われたママたち。結果は「あり」が優勢となりました。やはり子どもに手がかからなくなってきたのなら、親だって自由な時間をもってもいいのではと考えるのかもしれませんね。
『いない方が楽。私も遊びに行きやすいし』
『家族だし旦那だけど、ずーっと一緒にいたいとは思わない。こちらも好きにやるし』
何の予定もなく旦那さんが家にずっといられても……という声も目立ちました。夫婦水入らずで外出したり趣味に興じたりできればいいでしょうけれど、それもなかなか難しいもの。それならばお互い、気楽に自由にすごす休日も悪くないのかもしれませんね。旦那さんが自由に外出してくれれば、ママたちも同じように自由に外出しやすくなります。そう考えると、旦那さんが休日に家を開けることはママたちにとっては“許容範囲内”のできごとかもしれません。
『休みくらいお互いがそれぞれ好きなことをしてすごせばいいと思う。1週間仕事を頑張ったのに、休日のすごし方までガミガミ言われたらストレスがやばいよ』
お互いを尊重するという意味でも、休日ぐらいは自由にすごさせてあげよう、すごそうと考えることは、ひとつの家族のあり方かもしれませんね。夫婦だからといって四六時中一緒にいると息が詰まってしまう人もいるでしょうし。個々の自由な時間をもつことで、家族関係を良好に長続きさせられる秘訣にもなりそうです。
旦那が家をほったらかすのは「なし」派のママたちの声
『子どもが小中高ぐらいなら、せっかくの休日の夜くらい家族揃ってご飯を食べたいな。だからさすがに帰宅が0時はイヤ』
『ありの人が多くてびっくりした、みんな寛容なんだね』
「あり」派のママの声にもありましたが、許容できるかどうかは、遊びに行く頻度や帰宅時間の問題が影響するようです。投稿者さんの旦那さんは、最初は2か月おき程度だった外出が、いつの間にか毎週のようになっているのだそう。それも毎回のように帰宅が深夜0時を超えるとなると、モヤモヤした気持ちが湧き上がってきてもおかしくはないかもしれません。いくら子どもの手がかからなくなったとはいえ、親がまったく何もしなくてもいいわけではありませんしね。もう少しママや子どもたちに対する配慮があるといいのですが……。
少しの不自由の中の自由。「あり」でも「なし」でもない
『ありとなしが半々かな。土日に出かけるのはいいけれど、帰宅が0時を超えるのはイヤだ。頻度は平均して月1回程度ならいい』
『子どもが小学生なら年2〜3回くらいはあり。中学生以上なら2か月に1回くらいならあり』
『毎週だと何しているのよって思うけど、2か月に1回なら許容範囲かな』
「あり」のような「なし」のような、どちらか白黒はっきりつけにくいと判断したママたちの声。一定の条件をクリアしてくれるのであれば許容できるということでしょう。そうなると、二択の場合は「あり」派が多くなるのかもしれません。いくら大人とはいえ、家族をもつ身。なんでもかんでも好き放題にやっていいというわけではないでしょう。節度を守ることは大事ですよね。それに、完全自由よりも、少しの不自由があるなかの自由のほうが、その大切さや価値を実感できるのではないでしょうか。
答えはそれぞれの家庭の事情による
今回のママたちの反応は、「あり」派が優勢となりましたが、これだけで常識的かどうかを判断することは難しいのかもしれません。夫婦の関係性や家族の親密度、子どもが大きくても親の手助けがいるなどさまざまなケースがありますので、ひとつの視点だけで判断できないと考えたほうがよさそうですよね。ただ、親だって定期的に自由に使える時間をもってもいいのではないでしょうか。家族として、親としての日々の責務を全うしているのであれば、決められた範囲内で存分に羽根を伸ばしても悪くはないですよね。そうすることで、また新たな日々を頑張れるのは大人も子どもも同じ。夫婦でうまく折り合いをつけて、不自由のなかの自由を存分に楽しんでみてはいかがでしょう。