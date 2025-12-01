¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤«¡ª¡×à¿ùÍÍ¤ÎÂ©»Òá¤Ï¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×½Ð±é¤Î 52ºÐÇÐÍ¥¡ª ¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡¢ÊÆ¹ñÂç³ØÂ´¡ÄàºÇ¿·»Ñá¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖDNAËüºÐ¡ª¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Ë¤â½Ð¤¿à¿ùÍÍá¤ÎÂ©»Ò
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²ñ¼Ò¤¬À©ºî¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥Á¥í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿52ºÐÇÐÍ¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¾ÃµÄå¥Á¥í¥ë ½Ð±é¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄ½ãÂç¤ÎÆ°²è¤ò¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤¬X¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£»³ÅÄ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÉãÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¹¥¤¤Ê¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä»×¤¤½Ð¡¢½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÎÉã¤Ï²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº(81)¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë¿ù¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éSNS¾å¤Ç¤ÏÉã»Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¾Âô2¤Î¤È¤¤ÎÊ¡»³¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡¼¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¿ùÎÉÂÀÏº¤È¤¤¤¦¡×¡Ö¿ùÎÉÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤âÃÎ¤ê¶Ã¤¡×¡ÖÆ°¤¤¬¿ùÎÉÂÀÏº¤µ¤ó¡ªDNAËüºÐ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡ª¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡Á¤½¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¿ùÎÉÂÀÏº¤ÎÂ©»Ò¡ª»÷¤Æ¤ë¤È¤ª¤â¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤«¡ª¡×¡Ö¿ùÎÉÂÀÏº¤È»³ÅÄ½ãÂç¤â¥Û¥ó¥È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤è¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ú¥Ñ¡¼¥À¥¤¥óÂç³ØÂ´¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×(TBS¡¢2013¡¢20Ç¯)¤Î¹çÍý¼çµÁ¼Ô¤Î¶ä¹Ô°÷¡¦Ê¡»³·¼¼¡ÏºÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£