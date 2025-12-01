¡Ö¥ª¥ó¥«¥¸¤·¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼à½÷¡¹¤·¤¯¤Æ2025Î®¹Ô¸ìver.á¤¬ÏÃÂê¡Ö»Å»öÁá¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ä¤Ã¤ÑÅ·ºÍ¤À¤è¡×¡ÖËºÇ¯²ñ¥«¥é¥ª¥±¤·¤¿¤¤¡×
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÇ®¾§
¡¡¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¨¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ø¼°X¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ 2025Î®¹Ô¸ìver.¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø½÷¡¹¤·¤¯¤Æ 2025Î®¹Ô¸ìver.¡Ù¤¬170ËüºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÂØ¤¨²ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µ´Î¶±¡æÆ¤¬¡¢2013Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¤Îà2025Î®¹Ô¸ìver.á¤òÇ®¾§¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ó¥«¥¸¤·¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¥°¥ì¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÊª²Á¹â¤¤¤Í¥È¥Þ¥È200±ß¡×¤Ê¤É¡¢Î®¹Ô¸ì¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯ÂØ¤¨²Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡ÖËèÇ¯ËèÇ¯¡¢»Å»ö¤¬Áá¤¹¤®¤ÆÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¡×¡Ö¥¥ê¥·¥ç¡¼¤¢¤ó¤¿¤ä¤Ã¤ÑÅ·ºÍ¤À¤è¡×¡ÖËºÇ¯²ñ¥«¥é¥ª¥±¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ï³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£