日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）が11月30日に放送され、今季のプロ野球でタイトルを獲得した選手自身が選んだ「No.1選手が“自分を褒めたい”No.1プレー」を紹介。インタビューに答えたセ・パ6選手のうちセ・リーグの最優秀中継ぎ投手賞に輝いた巨人の大勢投手（26）だけが自身のプレーを選ばず、打たれた相手を称賛した。

番組から直撃を受けた阪神の佐藤輝、村上、才木、近本、そしてロッテの西川がそれぞれ与えられたテーマ通りに自分のプレーを挙げたが、「リリーフって抑えたことより打たれた印象のほうが残りやすいです」という大勢だけが「“相手を褒めてあげたい”No.1プレー」に急きょテーマを変更。そして、褒めたい相手が同学年でもあるヤクルトの村上宗隆内野手（25）だった。

それは、9月3日に京セラドーム大阪で行われた一戦。大勢は5―2で迎えた8回表に3番手として登板し、2死走者なしの場面で打席に迎えた村上に150キロの直球を15号ソロとされた。

バックスクリーンをはるかに越え、5階席に飛び込む超特大の一発だった。

「見たことない打球でしたし、（自分のほうが）マイナスですよ、飛距離を計算したら。どんだけ三振取っても追いつかないです」と大勢。

「ヤクルトの村上選手との対戦はやっぱり特別な気持ちというか。同級生（同学年）ですし。対戦する時は三振かホームランかぐらいの気持ちで燃えていました。その結果通り、ホームランなんで。やられたなって感じですね」と村上を素直に褒め称える大勢だった。