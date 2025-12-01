「プロジェクト動」が贈るミュージカル！「縄文のひびき」「この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ」開催へ
「演劇集団プロジェクト動」は、同劇団が主催するミュージカルとして、2025年12月4日（木）に「縄文のひびき」、2025年12月5日（金）〜7日（日）に「この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ」を開催する。いずれも同劇団が贈る命の新作だ。
■「プロジェクト動」が贈る命の新作！「縄文のひびき」「この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ」
2025年12月4日、5日、6日、7日。プロジェクト動が主催する、「命」を題材にした舞台とミュージカルライブがオメガ東京にて上演される。
○龍 秀雄
演劇集団プロジェクト動代表
演出・出演
○門田 学
脚本・主演
2025年4月『友情 秋桜のバラード』森山信一 役(主役)
今回は『縄文のひびきpower of jomon mission Live』『この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ』の2本が、同時に公演される。
1.「縄文のひびき」12月4日（木）
縄文時代をテーマに、人と人の繋がり、命の尊さ、思いやりや助け合いで生きていることを、歌と芝居を組み合わせたミュージカルライブで表現する。今回、イタリアのロックバンド「テンペランス」のマルコ・パストリーノ氏から楽曲提供を受け、さらに今回、ご本人が緊急来日し、今作に出演する。
出演者（抜粋）
・ジャズシンガーで『人間なんて』『たけしの元気がでるテレビ』で大ヒットした、奥土居みか
・西郷輝彦とのデュエット曲『兄妹の星』を歌い、昭和の女優100選に選ばれた、水沢有美
・両名のソロ曲に加え、役者が魂で歌う合唱が合わさりよりパワフルな作品をお届け。
2.「この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ｣12月5日（金）〜7日（日）
あらすじ
西東京市役所で働く鳴海隼人は、いつも誰かのために働く前向きな青年で、
同じ職場で働く淡島灯と付き合っていた。
新年を迎え、職場で2人は結婚を同僚たちに知らせると、
皆お祝いムードで祝宴を開くことになった。
だが、しかしその帰り道、隼人は帰り道で事故に遭い、帰らぬ人となる。
絶望に陥る灯と、気づくと霊となって灯のそばに立っていた隼人。
灯に幸せになってほしい。
その思いを、隼人は灯に伝え、灯に希望を取り戻すことはできるのか...。
あなたの頭に浮かぶあの顔、この顔。そこにあなたの大切な人がいるのは当たり前ではありません。
頭ではわかっていても、大切にしようと思っていても、"出来事"が起こらないと気づくことが出来ないのが、忘れてしまうのが私たち人間。
この舞台を見て、忘れていた想いを思い出して改めて気付くきっかけになって欲しい。
そんなメッセージが込められた舞台となっている。
○上演日時
12月4日（木） 14:30 / 18:00
縄文のひびきライブ
12月5日（金）〜7日（日）
5日（金）、6日（土） 14:00 / 18:30
7日（日） 13:00 / 17:30
この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ
※開場は公演開始の30分前。
〇場所@オメガ東京
東京都杉並区上荻2-4-12
中央線、丸の内線 荻窪駅から徒歩 約10分
〇チケット申し込みフォーム
一般 ￥5,000-
高校生以下 ￥2,000-
https://trkr.jp/ticket?p=projectdou&a=gekidan
演劇集団プロジェクト動
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCQNvn9uYZR1VcZJ8jE1cSpA
起稿：奥土居美可
＜プロフィール＞
奥土居美可
アニメソングやCMソング、映画主題歌、ジャズまで幅広く活躍するシンガー 。玉置浩二、小泉今日子ら著名アーティストとの共演歴があり 、海外アーティストともレコーディングを重ねる。YouTubeチャンネル「Mica Okudoi TV」も開設している。
奥土居美可 オフィシャルサイト：http://micaokudoi.com/
■演劇集団プロジェクト動
