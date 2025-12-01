渡辺 翔、音楽家活動20周年記念『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported byリスアニ！』開催決定＆第1弾出演者発表！
渡辺 翔の音楽家活動20周年を記念して、渡辺 翔の楽曲しばりのフェスが開催決定！
本日第1弾出演者を解禁し、21:00よりチケットのオフィシャル最速先行抽選受付も開始した。
＜渡辺 翔 コメント＞
作曲家と名乗り始めて2026年で20年、
そんな節目に、この度私の楽曲尽くしのフェスを
開催させていただくことになりました。
これまで提供してきた300曲以上の曲たち、
いつかそんな自分の曲を沢山浴びてみたい、
そんな私欲を抱えながら作曲家をやっていました。
でも、もしかしてそれってみんなも同じだったら？
いや！そうに違いないと思いこませ、
人生で最大の我儘を形にしようと相談してみた所、
素晴らしい方々に集まっていただくことになりました。
皆さんの思い出と重ねながら、
新しい曲との出会いを楽しみながら、
是非いろいろな楽しみ方をしていただけたら嬉しいです。
●イベント情報
『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported by リスアニ！』
2026年4月19日（日）開場 16:00 / 開演 17:00
会場：豊洲PIT（東京都江東区豊洲6-1-23）
【出演者】
第1弾出演者：井口裕香/内田真礼/sajou no hana/CYNHN/TrySail/岬なこ and more (五十音順)
【SUPPORT MUSICIAN】
Ba. & Bandmaster 黒須克彦 / Gt. 山本陽介 / Key. 今井隼 / Dr.村田一弘
チケット
スタンディングVIP：￥19,000(税込) ※VIPエリア ※グッズ付き(Tシャツ/VIPラミネートパス)
スタンディングA：\14,000(税込) ※Aエリア
スタンディングB：\9,000(税込) ※Bエリア
※ご入場時に別途ドリンク代が必要となります。
※整理番号順入場
※ご入場時にスタンディングVIPとスタンディングAはリストバンドの着用をお願い致します。リストバンドが破損・外れた場合は無効となりますのでご注意ください。リストバンドの再発行は致しませんので予めご了承ください。
※VIPエリア・Aエリアの入口にてリストバンドチェックをさせていただきます。
※お一人様4枚まで。
※未就学児童入場不可
オフィシャル最速先行抽選受付
受付期間：2025年12月1日（月）21:00 〜 12月22日（月）23:59
https://l-tike.com/showatanabe/
チケットに関するお問い合わせ：ローソンチケット
https://l-tike.com/contact/
公演に関するお問い合わせ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
関連リンク
『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026』公式X
https://x.com/ShoWatanabeFes
『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026』公式Instagram
https://www.instagram.com/showatanabefes.2026