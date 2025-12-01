渡辺 翔、音楽家活動20周年記念『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported byリスアニ！』開催決定＆第1弾出演者発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

渡辺 翔の音楽家活動20周年を記念して、渡辺 翔の楽曲しばりのフェスが開催決定！

本日第1弾出演者を解禁し、21:00よりチケットのオフィシャル最速先行抽選受付も開始した。

＜渡辺 翔 コメント＞



作曲家と名乗り始めて2026年で20年、

そんな節目に、この度私の楽曲尽くしのフェスを

開催させていただくことになりました。

これまで提供してきた300曲以上の曲たち、

いつかそんな自分の曲を沢山浴びてみたい、

そんな私欲を抱えながら作曲家をやっていました。

でも、もしかしてそれってみんなも同じだったら？

いや！そうに違いないと思いこませ、

人生で最大の我儘を形にしようと相談してみた所、

素晴らしい方々に集まっていただくことになりました。

皆さんの思い出と重ねながら、

新しい曲との出会いを楽しみながら、

是非いろいろな楽しみ方をしていただけたら嬉しいです。

●イベント情報

『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported by リスアニ！』

2026年4月19日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

会場：豊洲PIT（東京都江東区豊洲6-1-23）

【出演者】

第1弾出演者：井口裕香/内田真礼/sajou no hana/CYNHN/TrySail/岬なこ and more (五十音順)

【SUPPORT MUSICIAN】

Ba. & Bandmaster 黒須克彦 / Gt. 山本陽介 / Key. 今井隼 / Dr.村田一弘

チケット

スタンディングVIP：￥19,000(税込) ※VIPエリア ※グッズ付き(Tシャツ/VIPラミネートパス)

スタンディングA：\14,000(税込) ※Aエリア

スタンディングB：\9,000(税込) ※Bエリア

※ご入場時に別途ドリンク代が必要となります。

※整理番号順入場

※ご入場時にスタンディングVIPとスタンディングAはリストバンドの着用をお願い致します。リストバンドが破損・外れた場合は無効となりますのでご注意ください。リストバンドの再発行は致しませんので予めご了承ください。

※VIPエリア・Aエリアの入口にてリストバンドチェックをさせていただきます。

※お一人様4枚まで。

※未就学児童入場不可

オフィシャル最速先行抽選受付

受付期間：2025年12月1日（月）21:00 〜 12月22日（月）23:59

https://l-tike.com/showatanabe/

チケットに関するお問い合わせ：ローソンチケット

https://l-tike.com/contact/

公演に関するお問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

関連リンク

『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026』公式X

https://x.com/ShoWatanabeFes

『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026』公式Instagram

https://www.instagram.com/showatanabefes.2026