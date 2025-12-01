ポニーキャニオンアニメYouTubeチャンネル登録者100万人突破を記念して、人気アニメ10作品のOP＆ED映像公開！
ポニーキャニオンが運営するアニメYouTubeチャンネル「ぽにきゃん-Anime PONY CANYON」の登録者100万人突破を記念して、人気アニメ10作品のオープニング＆エンディング映像が公開されることが決定した。
公開となるアニメは、「しゅごキャラ!」「咲-Saki」「Rio RainbowGate!」「ゆるゆり」「ダイヤのA」「結城友奈は勇者である」「DAYS」「マジきゅんっ！ルネッサンス」「ボールルームへようこそ」「Caligula -カリギュラ-」の全10タイトル。合計66本の動画が、12月1日(月)より毎日シリーズごとに公開される。
YouTubeチャンネル「ぽにきゃん-Anime PONY CANYON」では、現在放送中のアニメ「ふたりソロキャンプ」他、多種多様なアニメ作品の関連動画を公開中。
YouTubeチャンネル「ぽにきゃん-Anime PONY CANYON」オープニング＆エンディング映像公開スケジュール
12月1日(月)21時：しゅごキャラ!
「こころのたまご」Buono!
「みんなだいすき」Buono!
「ホントのじぶん」Buono!
「恋愛♥ライダー」Buono!
「Kiss!Kiss!Kiss!」Buono!
「ガチンコでいこう!」Buono!
「みんなのたまご」しゅごキャラエッグ!
「しゅごしゅご!」しゅごキャラエッグ!
「おまかせ♪ガーディアン」ガーディアンズ4
「School Days」ガーディアンズ4
「ロッタラロッタラ」Buono!
「co・no・mi・chi」Buono!
「MY BOY」Buono!
「Take It Easy!」Buono!
12月2日(火)21時：咲-Saki-
「Glossy:MMM」橋本みゆき
「bloooomin'」Little Non
「熱烈歓迎ワンダーランド」宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）、片岡優希（釘宮理
恵）、竹井久（伊藤静）、染谷まこ（白石涼子）
「四角い宇宙で待ってるよ」宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）、片岡優希（釘宮理恵）、竹井久（伊藤静）、染谷まこ（白石涼子）
「残酷な願いの中で（龍門渕高校ver.）」 宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）
「残酷な願いの中で（風越女子高校ver.）」 宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）
「残酷な願いの中で（鶴賀学園ver.）」 宮永咲（植田佳奈）、原村和（小清水亜美）
「MIRACLE RUSH」StylipS
「TSU・BA・SA」StylipS
「SquarePanicSerenade」鴨穏乃（悠木碧）、新子憧（東山奈央）、松実玄（花澤香菜）、松実宥（MAKO）、鷺森灼（内山夕実）
「Futuristic Player」橋本みゆき
「New SPARKS!」橋本みゆき
「TRUE GATE」橋本みゆき
「この手が奇跡を選んでる（宮守女子高校 ver.）」 宮守女子高校
「この手が奇跡を選んでる（永水女子高校 ver.）」 永水女子高校
「この手が奇跡を選んでる（姫松高校 ver.）」 姫松高校
12月3日(水)21時：Rio RainbowGate!
「世界と一緒にまわろうよ！」らぶ♥ルーレッツ（リオ・ミント・リナ・リンダ）
「みらくる☆ちゃんす」ULTRA-PRISM
12月4日(木)21時：ゆるゆり
「ゆりゆららららゆるゆり大事件」七森中☆ごらく部
「マイペースでいきましょう」七森中☆ごらく部
「いぇす！ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪」七森中☆ごらく部
「ゆるゆりんりんりんりんりん」七森中☆ごらく部
「アフタースクールデイズ」七森中☆ごらく部
「ゆりしゅらしゅしゅしゅ」七森中☆ごらく部
「おひるねゆにばーす」七森中☆ごらく部
「ちょちょちょ!ゆるゆり☆かぷりっちょ!!!」七森中☆ごらく部
「あっちゅ〜ま青春！」七森中☆ごらく部
「ゆるゆり、てんやわんや☆」七森中☆ごらく部
12月5日(金)21時：ダイヤのA
「Seek Diamonds」日笠 陽子
「Go EXCEED!!」Tom-H@ck featuring 大石昌良
12月6日(土)21時：結城友奈は勇者である
「ホシトハナ」讃州中学勇者部
「Aurora Days」讃州中学勇者部
「エガオノキミへ」三森すずこ
「ともだち」鷲尾須美（CV:三森すずこ）、乃木園子（CV:花澤香菜）、三ノ輪銀（CV:花守ゆ
みり）
「たましい」三ノ輪銀（CV:花守ゆみり）
「やくそく」鷲尾須美（CV:三森すずこ）、乃木園子（CV:花澤香菜）
「ハナコトバ」讃州中学勇者部
「勇者たちのララバイ」讃州中学勇者部
「アシタノハナタチ」讃州中学勇者部
「地平線の向こうへ」讃州中学勇者部
12月7日(日)21時：DAYS
「Wake We Up」HOWL BE QUIET
「Higher Climber」HOWL BE QUIET
「EVERLASTING DAYS」聖蹟高校サッカー部
「DAYS」Shout it Out
12月8日(月)21時：マジきゅんっ！ルネッサンス
「マジきゅんっ！No.1☆」ArtiSTARs
「Please kiss my heart」ArtiSTARs
12月9日(火)21時：ボールルームへようこそ
「10% roll, 10% romance」UNISON SQUARE GARDEN
「Invisible Sensation」 UNISON SQUARE GARDEN
「Maybe the next waltz」小松未可子
「Swing heart direction」小松未可子
12月10日(水)21時：Caligula -カリギュラ-
「パラダイムボックス」式島律（沢城千春）、佐竹笙悟（武内駿輔）
「HYPNO」柏葉琴乃（村川梨衣）、守田鳴子（小澤亜李）、篠原美笛（高橋李依）、神楽鈴奈（田中美海）
