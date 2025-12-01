今年もこの時期がやってきました。「新語・流行語大賞」がきょう1日、発表されました。街でもあなたにとっての流行語を聞いてみました。

今年の新語・流行語大賞。年間大賞に選ばれたのは…

高市総理が10月、自民党総裁選で勝利した際に語った「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と、「女性首相」でした。

また、トップ10にはトランプ関税や古古古米、ミャクミャクなどが入りました。

（レポーター）「先ほど発表されたことしの新語・流行語大賞、街の人に聞いてみました」

（70代）「お～なるほど、当てはまっていると思う」

（10代・高校生）「高市さん？あんまり聞いたことない」

（70代）「働き方改革とかいろいろな意見もある、視点が新しいのでは」

（10代・大学生）「古古古米とかトランプ関税とか聞いたことある。コメで大変だった時期もあるので身近に感じる」

（30代）「クマ被害、被害者も多いからどうにかならないかと思っている」

今年一番印象に残った「あなたにとっての流行語」も聞いてみると…

（20代・専門学生）「かわちこい。かわいいと思った時にかわちこいね～て」

（70代）「とにかくゆっくり深呼吸してという感じ。もうひと頑張りですね」

