11月29日、タレントの黒柳徹子が自身のYouTubeチャンネル『徹子の気まぐれTV』で『【40分で〇〇点爆買い！？】徹子がH＆Mで欲しいものを全部買う！』を公開した。渋谷のH＆Mを舞台に、入店10秒で即決を連発する姿が話題を集めている。

「動画では、黒柳さんが店に入るやいなや白いブラウスを見つけ、『ステキこれ買いましょう』と迷いなく購入を決断。続けて黒の色違いも選び、スタッフが驚くほどのスピード感を見せていました。その後も勧められたアイテムの中で気に入らないものは即座に断りつつ、自分の“欲しい”を正確に見極めて次々とかごに入れていく姿が印象的でした」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《40分迷っても何も買えないこともあるのに、徹子さん全部即決！すごい》

《徹子さんがお召しになっているのもH＆Mだったの驚きました！ほんとに徹子さんが着てたら何倍も素敵に＆高級に見えます》

《なんでも着こなされて本当に素敵です。H＆Mいきたくなりました》

といった声が寄せられた。

動画で黒柳は1階から2階へ移動しながら、アクセサリーや洋服を大量に選択。2階では“専用の椅子”と呼ばれるタイヤ付きチェアに座ってショッピングを続け、「若かったら困っちゃうと思う、こんなにいっぱい色んなものがって。お金がなくて」と冗談めかしながら買い物を楽しんだ。

「黒柳さんは92歳になられてもファッションセンスがまったく衰えていません。今回も若い世代が利用するファストファッションを自然に取り入れており、その柔軟性が世代を超えて支持される理由と言えるでしょう。撮影時に着用していた金色の刺繍入りアウターもH＆Mの商品だったようですが、黒柳さんが身につけると不思議と高級感が増しますね」（ファッション誌ライター）

最終的な会計は全44点で15万6267円。入店からわずか40分で“爆買い”を終えた。動画の終盤では、購入した洋服を使ったコーディネート企画を収録する予定であることも明かされている。

「1953年にNHK専属女優としてデビューして72年。長く芸能界の最前線を歩んできた黒柳さんですが、今回の動画では肩肘張らない庶民的な一面が若い世代にも親近感を与えています。92歳とは思えない感性と決断力はもとより、動画内で“それいいみたい”と目を輝かせる姿も魅力的でした」（前出・ファッション誌ライター）

今回の“爆買い”企画で選んだ洋服が、テレビや公の場でどのようにコーディネートされるのかにも注目が集まりそうだ。