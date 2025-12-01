福山雅治、黒く塗られたネイルにファン歓喜「キュンとなりました」「マシャ、かっこよすぎです」
シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治（56）が1日、自身の公式インスタグラムを更新。黒のネイルで指先を彩った“ダンディーな姿”を公開した。
【写真】「黒のネイル素敵です」福山雅治が披露した黒ネイルを施した指先
福山は「チーム福山は感謝祭リハに突入」とコメントし、ラフな装いで足を組む写真をアップ。リハーサル室のような空間で、後ろにはギターが何本も置かれている。
よく見ると、爪は黒く彩られており、投稿2枚目では手元をアップで撮影した写真を披露。黒く彩られた指先がすらりと伸び、マイクを握る手に力強さと存在感を添えていた。
この投稿に、ファンからは「黒のネイル素敵です カッコイイ」「素敵だぁ〜」「雅治氏のネイルにキュンとなりました」「マシャ、かっこよすぎです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「黒のネイル素敵です」福山雅治が披露した黒ネイルを施した指先
福山は「チーム福山は感謝祭リハに突入」とコメントし、ラフな装いで足を組む写真をアップ。リハーサル室のような空間で、後ろにはギターが何本も置かれている。
よく見ると、爪は黒く彩られており、投稿2枚目では手元をアップで撮影した写真を披露。黒く彩られた指先がすらりと伸び、マイクを握る手に力強さと存在感を添えていた。
この投稿に、ファンからは「黒のネイル素敵です カッコイイ」「素敵だぁ〜」「雅治氏のネイルにキュンとなりました」「マシャ、かっこよすぎです」などのコメントが寄せられている。