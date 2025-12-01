土砂崩れ…巨石いくつも落下 復旧のめど立たず
news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「土砂崩れ 巨石いくつも落下 復旧のめど立たず」についてお伝えします。
◇
道路をふさぐ巨大な岩。斜面に設置されたフェンスは、なぎ倒されてしまっています。
11月30日、岐阜県多治見市の県道で土砂崩れが発生。警察によると、巻き込まれた車はなく、けが人はいないということです。
発生から24時間以上たっても復旧のめどは立っておらず、現場周辺は通行止めが続いています。
紅葉を見に来た人
「紅葉がどうこう（新聞に）書いてあった。行けるかなと思ってきたけど、通行止めだから帰るしかない」
通行止めを知らずに来た人
「向こうにわたれない？」
──（11月30日に）土砂崩れがありまして。
通行止めを知らずに来た人
「あ、本当…」
土砂崩れが起きた多治見市周辺ではこの1か月、あまり雨は降っていませんでした。
多治見土木事務所によると、12月1日は午前8時ごろから専門家が入り、土砂崩れの原因などを調査。土砂崩れの原因はまだわかっていませんが、人工の法面（のりめん）の老朽化による可能性は否定できないとしています。