news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「土砂崩れ 巨石いくつも落下 復旧のめど立たず」についてお伝えします。

◇

道路をふさぐ巨大な岩。斜面に設置されたフェンスは、なぎ倒されてしまっています。

11月30日、岐阜県多治見市の県道で土砂崩れが発生。警察によると、巻き込まれた車はなく、けが人はいないということです。

発生から24時間以上たっても復旧のめどは立っておらず、現場周辺は通行止めが続いています。

紅葉を見に来た人

「紅葉がどうこう（新聞に）書いてあった。行けるかなと思ってきたけど、通行止めだから帰るしかない」

通行止めを知らずに来た人

「向こうにわたれない？」

──（11月30日に）土砂崩れがありまして。

通行止めを知らずに来た人

「あ、本当…」

土砂崩れが起きた多治見市周辺ではこの1か月、あまり雨は降っていませんでした。

多治見土木事務所によると、12月1日は午前8時ごろから専門家が入り、土砂崩れの原因などを調査。

土砂崩れの原因はまだわかっていませんが、人工の法面（のりめん）の老朽化による可能性は否定できないとしています。