11万円→7万円、ゼンハイザーの高級イヤホンがこの価格に!?
誰もが買うものじゃないと思う。けれどッ！
人生で感動した有線イヤホンランキングと聞かれたら、ゼンハイザーの「IE 600」はベスト5に入りますね。
近年のハイエンドイヤホンとしては地味目なダイナミックドライバー一発勝負ですが、それゆえの艷やかな表現、あまりにも自然な奥行き感。あれで「ヘミソフィア」を聞いた時、涙腺がうるっときたもんなぁ…。
定価10万9800円とマニアレベルのお値段のブツではあります。が、ブラックフライデーで今は6万9800円まで下がってる。
ゼンハイザー (Sennheiser) イヤホン 有線 IE 600 ダイナミック カナル型 【VGP殿堂入り】オーディオファイル ハイエンド MMCX アモルファスジルコニウム素材 高遮音性【国内正規品】
69,800円
Amazonで見るPR
人生の伴侶となる有線イヤホンをお探しならば、強く、強〜くオススメします。定番の「IE 100」や「IE 200」とは全く別世界のサウンドなので…！
