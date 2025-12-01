国内の大手企業が加盟する日本経済団体連合会が12月1日、柏崎刈羽原発を視察するとともに、花角知事を訪ね、柏崎刈羽原発の再稼働の意義を強調しました。知事は安全対策を前提に再稼働を認めましたが、2日からの県議会で自身の「信を問う」ため、まだ「固まったものではない」と慎重な姿勢を見せました。



柏崎刈羽原発を訪れたのは、日本経済団体連合会・「経団連」の役員5人です。12月1日は、原発構内で緊急時対応訓練を視察。すべての外部電源が喪失し原子炉の冷却機能が失われたケースを想定し建屋へ冷却水を流し込むための手順などを確認しました。





〈経団連 筒井義信会長〉「福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえられて様々な事態を想定して幾重も施された設備の対策によって充実した備えがなされていることを実感できました」その後、経団連の役員が訪ねたのは県庁の知事室。原発の視察を終えた役員たちは花角知事に対し首都圏に電力を送る柏崎刈羽原発の再稼働の意義を強調しました。〈経団連 筒井義信会長〉「（原発を）私自らの目で確認して再稼働の準備が整っているなということを実感しました」これに対し花角知事は慎重な言葉で応えました。〈花角知事〉「柏崎刈羽の原発の再稼働については大きく肯定的な考えの方と否定的な考えの方が分かれている。簡単なものではない」電力消費地の経済界に向け、「県民の受け止めを理解してほしい」と語りました。安全対策などを前提に知事が再稼働を認めた柏崎刈羽原発6号機。経団連の訪問の前、花角知事の姿は県内の町村会の会場にありました。花角知事は県内10町村のトップに向け、再稼働を認めた自らの判断を説明。町村長は再稼働の容認について「賛同する」「尊重する」といった意見を述べ、町村会として知事の判断を支持する方向性を示しました。〈品田宏夫 町村会長〉「もう理由もなく引っ張れない、引っ張るべきテーマではない、それは民間企業の営業活動を無為に阻害、阻んではいけない（知事は）そういう考えを披露された」1日に花角知事を訪問した経団連の役員たち。電力をつくる新潟に対し強調したのは経済交流などでの「恩返し」です。〈経団連 筒井義信会長〉「長年にわたって首都圏の産業基盤を支え首都圏の人々の暮らしを支えてきていただいたそういうことのご恩返しが必要」しかし知事はあくまで慎重姿勢を見せました。〈経団連 筒井義信会長〉「県議会で私自身への信任ないし不信任をご議論いただくことを予定しておりましてまだ最終的に固まったものではございません」2日から始まる県議会では再稼働を容認した知事への「信任」や「不信任」が問われます。